27 mag 2021 13:46

IL BUE CHE DICE CORNUTO ALL'ASINO – INCREDIBILE: FACEBOOK CHE SI LAMENTA DELLA VIOLAZIONE DELLA PRIVACY! IL SOCIAL NETWORK SI È RIVOLTO A UN TRIBUNALE PER "L'INVADENZA" DELLE DOMANDE DELL'UNIONE EUROPEA IN TERMINI DI PRIVACY DEI SUOI DIPENDENTI - L'ANTITRUST DELL'UE VUOLE CAPIRE SE ZUCKERBERG ABBIA DISTORTO IL MERCATO DELLA PUBBLICITÀ PROMUOVENDO I SUOI SERVIZI SU “MARKETPLACE” GRATUITAMENTE E HA INVIATO DELLE DOMANDE – È BASTATA LA SOLA RICHIESTA DI INFORMAZIONI PER FAR INCAZZARE ZUCKERBERG...