Buone notizie per gli appassionati di Rolex sull’orlo di una crisi di nervi a caccia di orologi esauriti. Per loro si apre una inedita possibilità: l’acquisto di seconda mano. A quanto racconta Bloomberg nella boutique principale della Bucherer AG a Ginevra, chiunque chieda un nuovo Rolex Daytona rimane deluso perché non ce ne sono in magazzino e le liste d'attesa possono durare settimane, mesi, persino anni. Ma basta dirigersi al quarto piano del negozio ed essere catapultati nel meraviglioso mondo della second hand.

Usato certificato ma con parecchi zeri

Attenzione però agli entusiasmi. Un equivalente del Rolex Daytona in platino del 2020 con quadrante azzurro e lunetta in ceramica marrone, in vendita nuovo (ma non disponibile) a 74.400 franchi svizzeri al piano terra, può essere acquistato di seconda mano a 110.000 franchi al quarto. [...]

C’è infatti un insidioso mercato del falso che sino a oggi rendeva l’usato un terreno scivoloso. Rolex offre un "Certified Pre-Owned" (usato certificato), ma ciò che conta per chi compra è sapere che l'orologio che stanno acquistando è sicuramente un Rolex e non un falso.

Il mercato dell’usato è in crescita

Per Rolex è stato un passo radicale entrare nel business degli orologi usati poco più di un anno fa. Secondo Deloitte il programma offre all'azienda svizzera l’accesso diretto a un mercato dal valore complessivo stimato di 20 miliardi di dollari, destinato a crescere fino a 35 miliardi di dollari entro il 2030. Significa insomma un considerevole flusso di entrate extra in un momento in cui il mercato degli orologi di lusso è in grande difficoltà. [...]

Per Rolex l’usato è l’1% del totale

La domanda per la maggior parte dei nuovi modelli Rolex supera ancora l'offerta, creando un flusso di aspiranti proprietari disperati. La 1916 Company, che ha quasi 800 orologi Rolex CPO in vendita sul suo sito web, prevede che l'attività crescerà tra il 25% e il 30% nel breve termine. Per la Rolex la strada è comunque ancora lunga: gli orologi venduti con il programma CPO finora rappresentano solo l'1% del mercato totale dell'usato Rolex.

