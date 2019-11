CACCIA AL TAVOLO IN VATICANO - I VERTICI DI GRANDI AZIENDE E ISTITUZIONI FANNO A GARA PER ATTOVAGLIARSI ALLA CENA DI NATALE ORGANIZZATA DAL CARDINAL RAVASI NELLA SALA CHE PORTA ALLA CAPPELLA SISTINA. MINISTRI E TOP MANAGER (L'ANNO SCORSO C'ERANO GENERALI, INTESA, CARIPLO, GOOGLE, ROTHSCHILD, SNAM, FERROVIE). E C'È CHI FA BUSINESS SOTTO LE OPERE DI RAFFAELLO E MICHELANGELO…

Caccia al tavolo in Vaticano. I vertici delle grandi aziende e delle istituzioni stanno prenotando un tavolo per la cena di Natale che si tiene il 10 dicembre nella sala che porta alla Cappella Sistina. L’invito per questo appuntamento esclusivo è partito come ogni anno dal cardinale Ravasi che presiede il Pontificio Consiglio della Cultura e il Cortile dei Gentili, l’organismo che organizza incontri tra credenti e non credenti.

La cena, preceduta da una visita ai Musei Vaticani, è considerato un must non solo per l’ambiente suggestivo, ma perché nei tavoli intorno a quello di Ravasi si incontrano ministri e top manager di rilievo (l’anno scorso erano presenti tra gli altri Generali, Intesa, Cariplo, Google. Rothschild, Snam, Ferrovie). E c’e chi non manca di fare business sotto le opere di Raffaello e Michelangelo…

