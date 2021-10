CAMBIA IL NOME, NON LA CICCIA - IL MARCHIO ALITALIA VA A ITA PER 90 MILIONI DI EURO: L’AD LAZZERINI HA ANNUNCIATO IL NUOVO NOME DELLA COMPAGNIA, “ITA AIRWAYS” - MA A BORDO DEL PRIMO VOLO, DA LINATE A BARI, ZERO EMOZIONI TRA I PASSEGGERI: “STESSA LIVREA, NON HANNO MODIFICATO NEMMENO LE DIVISE. LA MIA CARTA DI IMBARCO DIVENTERÀ UN PEZZO DA MUSEO, MA CHE IMPORTA?”

1 - IL MARCHIO ALITALIA VA A ITA PER 90 MILIONI DI EURO

Il marchio Alitalia va a Ita per 90 milioni di euro. Come si legge in una nota si è conclusa, in data odierna, la procedura di offerta pubblica avente per oggetto il marchio Alitalia Spa e il dominio www.Alitalia.com. Ad aggiudicarsi l’oggetto della procedura competitiva è stata la società ITA Spa ad un valore di 90 mln di euro.

2 - ITA: LAZZERINI, DA OGGI NUOVO NOME, È ITA AIRWAYS

(ANSA) È Ita Airways il nuovo nome di Ita. Lo ha annunciato l'a.d. di Ita Fabio Lazzerini durante la conferenza stampa per il decollo della nuova compagnia. "Dovevamo dirlo con un nome preservando la nostra freschezza. Abbiamo un nuovo nome che oggi siamo pronti a far vedere", ha detto, mostrando il nuovo nome Ita Airways.

"Da oggi il nome dell'azienda è questo. È un nome che guarda avanti, guarda al futuro", ha aggiunto, precisando che però rimane un po' di passato. "Abbiamo voluto mantenere i colori, verde e rosso sono gli stessi di Alitalia, e l'acquisto del marchio di ieri rispecchia questa logica: non disperdere un valore”.

3 - TRA I PASSEGGERI DEL PRIMO VOLO DI ITA: "È TUTTO COME PRIMA, NON HANNO CAMBIATO NEMMENO LE DIVISE"

Estratto dell’articolo di Brunella Giovara per “la Repubblica”

E tanti saluti dall’amministratore delegato, e tanti saluti dal presidente. Un debole applauso per ringraziare, poi finalmente si dorme tutti come bambini, a bordo del primo volo targato Ita, l’AZ 1637 decollato oggi da Linate alle 6,20, atterrato persino con qualche minuto di anticipo rispetto alle previsioni. Sette e 35, e si è a Bari.

Emozioni, nessuna. “E’ tutto come prima, anche l’aereo!”, e in effetti sulla pista di Milano c’era, l’aereo pubblicizzato con la nuova livrea Ita: “Born in 2021”, già con le luci accese, ma poi il bus ha tirato dritto e si è fermato davanti a un normale aereo Alitalia battezzato Fryderyk Chopin, e qui come sempre si è aspettato che a bordo finissero le pulizie, e infine, saliti e allacciate le cinture, partiti.

Intervento del comandante Fabrizio Campolucci: “La giornata di oggi segna l’inizio di Ita, questo è il nostro primo volo e voi siete i nostri primi ospiti. Vi porto i saluti del nostro presidente Alfredo Altavilla e dell’amministratore delegato Fabio Maria Lazzarini, che mi hanno appena telefonato per farvi un in bocca al lupo”.

“E adesso ci daranno lo champagne…” (imprenditore di Varese). “Ma non gli hanno neanche cambiato le divise?” (tecnico informatico in trasferta, da Monza). No, le divise sono le stesse, e anche i poggiatesta, e i tovagliolini. Stessa povertà di rinfreschi a disposizione: “Gradisce un succo?”. “Sì, che gusti ha?”. “Pera”. “Oppure?”. “Pera”. “Ok, allora pera”.

Passa la hostess: “Qualcuno ha problemi a fare una foto?”. Pare di no, ma poi si decolla e quindi niente foto. Studente Ied che rientra a casa: “Io manco lo sapevo che cambiava la compagnia, ho fatto il biglietto ed eccomi qua. Poi però non riuscivo a fare il check-in perché non trovavo il sito giusto. Ita non mi usciva, poi ho scoperto che era ‘Ita Spa’”. Sei emozionato? “Boh”.

