17 mag 2023 13:54

CARTA CANTA! – VIVENDI HA PROPOSTO LUCIANO CARTA, EX PRESIDENTE DI LEONARDO, COME CONSIGLIERE DI TIM AL POSTO DEL DIMISSIONARIO ARNAUD DE PUYFONTAINE – I FRANCESI DA GENNAIO, QUANDO IL BRACCIO DESTRO DI BOLLORÉ AVEVA LASCIATO, NON AVEVA PIÙ RAPPRESENTANTI NEL BOARD. COSA HANNO IN MENTE? E COSA CAMBIERÀ NEL GIÀ INGARBUGLIATO DOSSIER SULLA RETE?