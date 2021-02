AL CASINÒ DI WALL STREET – LA SENATRICE “POCAHONTAS” (COPYRIGHT TRUMP) ELIZABETH WARREN È BELLA CARICA PER IL CAOS GAMESTOP E COME LA COLLEGA OCASIO CORTEZ INVOCA L’INTERVENTO DELLA SEC: “IL MERCATO SI È TRASFORMATO IN UN CASINÒ” - SOTTO ACCUSA LA PIATTAFORMA “ROBINHOOD”, CHE DA UN LATO PERMETTE AI PICCOLI DI INVESTIRE, DALL’ALTRO SI BECCA IL “BIG MONEY” DAGLI STESSI HEDGE FUND CHE I "REDDITER" VOGLIONO AFFOSSARE…

Per Elizabeth Warren il rally di Gamestop è “un gioco truccato”. La senatrice democratica del Massachussets, nota per la sua insofferenza rispetto alla finanza e big tech, ha parlato del caos scatenato dai “millennial trader” di REddit dalla trasmissione della CNN “State of the Union: “il mercato ormai è stato trasformato in un casinò”.

La Warren ha esortato la Securities and Exchange Commission (SEC) - fondata dopo il crollo del mercato azionario negli anni '20 per proteggere gli investitori e il sistema bancario nazionale - a fare “il suo lavoro”.

“Cominciamo con il fatto che in realtà non sappiamo chi sono tutti i giocatori in questo, se c'è grande flusso di denaro da entrambi i lati,' ha detto, alludendo alle accuse che Robinhood, un app per consentire ai piccoli investitori di fare trading, abbia impedito l'acquisto di GameStop e altri titoli per volere di grandi hedge fund

Domenica il Wall Street Journal ha riferito che un hedge fund, Melvin Capital Management ha perso il 53 per cento dei suoi investimenti a gennaio. Il fondatore di “Robinhood”, Vlad Tenev, ha detto giovedì che non c’è stato alcun coinvolgimento esterno. Eppure Warren ha detto che la speculazione sulle azioni di Robinhood è "il motivo per cui abbiamo bisogno di un'indagine della SEC".

“Quello che sta succedendo con GameStop è solo un promemoria di quello che sta succedendo a Wall Street da anni e anni e anni. È un gioco truccato. Hanno trasformato questo mercato azionario, non in un luogo dove si forma il capitale per sostenere le imprese, ma più in un casinò".

Elizabeth Warren ha detto che gli scandali della scorsa settimana hanno mostrato perché ci dovrebbe essere più trasparenza. “Abbiamo bisogno di un mercato che sia trasparente, livellato e che sia aperto ai singoli investitori", ha detto. “E' ora che la SEC si tolga dai piedi e faccia il suo lavoro. Robinhood non può cercare di aiutare gli hedge fund allo stesso tempo che finge di cercare di aiutare gli investitori individuali"

