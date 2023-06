26 giu 2023 11:09

IL CASO SILICON VALLEY BANK CONFERMA CHE LA CASA BIANCA SI MUOVE SEMPRE PER PARARE IL CULO A GRANDI FONDI E PAPERONI – A MARZO BIDEN AVEVA ASSICURATO CHE IL PIANO DA 16 MILIARDI PER SALVARE LA BANCA CALIFORNIANA ERA NECESSARIO PER “PROTEGGERE I LAVORATORI E IL PICCOLO BUSINESS” – ORA SI SCOPRE CHE I MAGGIORI BENEFICIARI SONO STATI SOCIETÀ DI PRIVATE EQUITY E MEGA FONDI (COME “SEQUOIA”, 85 MILIARDI IN PORTAFOGLIO) CHE NON ERANO A RISCHIO INSOLVENZA O FALLIMENTO. E VALANGHE DI DOLLARI SONO FINITI ANCHE A COMPAGNIE CINESI CHE AVEVANO INVESTITO IN SVB…