CHE SORPRESA: LE COMPAGNIE TECNOLOGICHE SONO ALLERGICHE ALLE TASSE – COME MAI IL FISCO ITALIANO RIESCE A INCASSARE SLO 64 MILIONI DAI GIGANTI DEL WEB (76 SE SI INCLUDE APPLE?) – LA RISPOSTA È SEMPLICE: NON FATTURANO IN ITALIA, MA NEI PAESI A REGIME AGEVOLATO COME L’IRLANDA. LE CONTROLLATE ITALIANE FIGURANO COME PRESTATORI DI SERVIZI, RISPARMIANDO (PARDON, EVADENDO) DI FATTO QUASI 75 MILIARDI