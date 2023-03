CENTO MILIONI DI RAGIONI RITARDANO IL MATRIMONIO TRA ITA E LUFTHANSA – LA COMPAGNIA AEREA ITALIANA SI ERA IMPEGNATA A PRESENTARE AI SINDACATI ENTRO IL 6 MARZO IL PIANO SUL NUOVO ASSETTO. MA MANCA ANCORA UN ACCORDO CON I TEDESCHI – IL NODO DELLA TRATTATIVA È QUELLO DEI SOLDI: LUFTHANSA VUOLE CACCIARE SOLO 200 MILIONI DI EURO PER IL 40% DI ITA, CONTO I 300 MILIONI DI POCHE SETTIMANE FA – L'IPOTESI DI UN PARACADUTE PER ACQUISTARE LA RESTANTE QUOTA DEL 60%...

Estratto dell’articolo di Umberto Mancini per “Il Messaggero”

Slitta il piano congiunto Ita-Lufthansa che la compagnia aerea tricolore si era impegnata a presentare ai sindacati il 6 marzo. Non è chiaro se il mancato incontro, spostato senza l'indicazione di una nuova data, sia legato solo a problemi tecnici, ma tra le organizzazioni sindacali serpeggia grande nervosismo.

[…] a mancare, secondo indiscrezioni, sarebbe il riconoscimento della specificità di Ita che, nella visione del governo, non deve essere una compagnia satellite, come pretendono i tedeschi, ma un vettore con un ruolo specifico diverso rispetto alle altre società partner di Lufthansa.

Le distanze sulla valutazione della compagnia nata dalla ceneri di Alitalia si sarebbero nuovamente allargate. I tedeschi stimano in 200 milioni di euro la quota del 40% di Ita, conto i 250-300 milioni di poche settimane fa. Un nodo da sciogliere e su cui la trattativa si è in qualche modo arenata.

Difficile capire se si tratti solo di tattica, di fatto però c'è un obiettivo da raggiungere entro fine mese e una sintesi dovrà essere trovata. Magari con una serie di paracadute che Lufthansa potrebbe ottenere per acquistare la restante quota del 60%.

E' invece ampiamente condiviso l'obiettivo del colosso tedesco che vuole rendere profittevole un'aviolinea che nella sua precedente vita, quella di Alitalia appunto, non ha quasi mai fatto utili. Così come è evidente che sbarcando a Fiumicino, che diventerà l'hub di riferimento per il Sud Europa, i tedeschi investirebbero su un mercato quello italiano che vale 21 miliardi di euro.

[...] Tra l'altro questa lunga fase di negoziati sta facendo perdere terreno ad Ita negli Stati Uniti. Delta Air Lines e Air France hanno infatti quasi fermato la collaborazione che porta nelle casse del vettore tricolore circa 270 milioni di euro ricavi, riducendo al lumicino la vendita di biglietti. L'azienda italiana si starebbe quindi guardando intorno per correre ai ripari, cercando una sponda in United Airlines, futuro partner insieme a Lufhansa. Operazione possibile ma difficile finché il matrimonio non si concretizzerà. [...]

