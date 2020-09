LA PANDEMIA È DOLCE PER CHI LAVORA ALLA FERRERO - 2.200 EURO DI PREMIO PER I 6MILA DIPENDENTI DELL'AZIENDA. L'ACCORDO COI SINDACATI PREVEDE DI VERSARLI A OTTOBRE, IN RAGIONE DELLA ''PIENA SODDISFAZIONE PER I RISULTATI CONSEGUITI IN UN ESERCIZIO PARTICOLARMENTE DIFFICILE E COMPLICATO''