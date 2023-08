CETRIOLONE FUORI STAGIONE PER I CONSUMATORI ITALIANI: IN AUTUNNO BOLLETTE E CARBURANTE SARANNO ANCORA PIÙ SALATI – L'ENERGIA ELETTRICA SUBIRÀ UN RINCARO TRA IL 7 E IL 10%, IL GAS DEL 2% – CONTINUERANNO A LIEVITARE ANCHE I PREZZI DELLA BENZINA (CHE ATTUALMENTE COSTA LA BELLEZZA DI 1,953 EURO/LITRO) E DEL GASOLIO (PIÙ O MENO STESSA CIFRA) - QUESTO PESERÀ SULLE TASCHE DEGLI AUTOMOBILISTI PER UN TOTALE DI...

Estratto dell’articolo di Fausta Chiesa per “il Corriere della Sera”

Prima, a inizio anno, la fine dello sconto sulle accise. Poi i rincari dei carburanti, con i rialzi che da inizio agosto stanno proseguendo anche nel finale del mese. E ora anche le previsioni di un ritorno dell'aumento per le bollette di luce (tra il 7 e il 10% secondo Nomisma da ottobre) e gas (del 2% circa, già da settembre). Si prospetta un autunno caldo sul fronte energetico e questo quando la maggior parte delle merci in Italia viaggia su gomma.

Il carrello della spesa a luglio è rimasto quasi invariato al 10,4% e non ha seguito la tendenza al ribasso dell'espansione, scende al 5,9 per cento. La categoria che aumenta di più sono i prodotti alimentari e le bevande analcoliche (+10,7%). La spirale dei prezzi non sembra destinata a fermarsi.

Anche ieri i prezzi medi di benzina e gasolio sono risultati in salita. Sulla rete ordinaria, la media della benzina in “fai da te” è arrivata a 1.953 euro, mentre il diesel è rincarato a 1.856 euro. In autostrada la benzina self arriva a 2.023 euro e il gasolio a 1.938 euro. Le compagnie petrolifere negli ultimi giorni del mese stanno tornando ad alzare i listini.

[…] Un litro di super costa oltre 30 centesimi in più, pari a 15 euro e 18 centesimi per un pieno di 50 litri. Il che equivale — ha calcolato l'Unione Nazionale dei Consumatori — a 346 euro all'anno per una famiglia che fa due pieni da 50 litri al mese, se proiettiamo questo rialzo su base annua.

Per il gasolio, sempre in modalità self, l'aumento rispetto al 31 dicembre 2022 è di quasi 14 centesimi, +8,2%, pari a 6 euro e 98 cent a rifornimento, 167 euro su base annua a famiglia. Va detto che il livello dei prezzi, seppure elevato, è comunque più basso (di 30 centesimi sulla benzina, di 40 per il gasolio) del massimo toccato a fine marzo 2022, quando il governo Draghi decise di tagliare le accise di 30 centesimi al litro. E va considerato che il fisco (accise+Iva) pesa per il 56% del prezzo finale della benzina e per il 51,8% sul gasolio. E il governo non dovrebbe abbassare le accise. […]

Se le tariffe salissero come previsto da Nomisma Energia (+2% sul gas e +7% sulla luce), ha calcolato l'Unc, per una famiglia tipo in tutela significherebbe spendere 25 euro in più su base annua per il gas e 45 per la luce. E questo considerando che il governo metterà le risorse per prolungare anche nel terzo trimestre gli aiuti in bolletta, vale a dire l'Iva ridotta al 5% sul gas e il bonus sociale esteso fino alle famiglie con Isee fino a 15 mila euro. Che altrimenti scadranno il prossimo 30 settembre.

