CHE CE FAMO COI TASSI? – OGGI LA BCE COMUNICHERÀ LE NUOVE DECISIONI DI POLITICA MONETARIA: SECONDO PRATICAMENTE TUTTI GLI ANALISTI, LAGARDE RIALZERÀ I TASSI DELLO 0,75%, UN INCREMENTO MOLTO AGGRESSIVO, SULLA SPINTA DI QUANTO GIÀ DECISO DALLA FED AMERICANA – IL RISCHIO PRINCIPALE È PORTARE L'EUROZONA ALLA RECESSIONE, E FAR AUMENTARE ANCORA IL COSTO DEL DEBITO DEI PAESI MEDITERRANEI, IN PARTICOLARE DELL’ITALIA. MA IN FONDO CHRISTINE L’AVEVA DETTO A MARZO 2020: “NON SIAMO QUI PER RIDURRE GLI SPREAD”

Articolo di “El Pais” – dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Gli analisti si aspettano un rialzo dello 0,75% a seguito del forte deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro.

Le istituzioni europee – scrive il giornalista di El Pais - continuano a trovarsi alle strette di fronte a un'inflazione che ha già superato il 9% nella zona euro, il livello più alto dalla fondazione del progetto europeo. Bruxelles è ancora alla ricerca di modi per attenuare l'impatto della chiusura del rubinetto del gas russo nelle tasche dei cittadini.

E, in attesa del pacchetto di misure che verrà concordato dai ministri dell'energia dell'UE, giovedì la Banca centrale europea (BCE) cercherà di arrestare la rapida espansione dell'aumento dei prezzi del carrello della spesa e di evitare che in autunno si inneschi una spirale inflazionistica, alimentata da un aumento dei salari o dei margini delle imprese.

Il deprezzamento dell'euro rispetto al dollaro, che aggrava le pressioni inflazionistiche, mette ulteriormente sotto pressione l'istituzione presieduta da Christine Lagarde: i mercati ipotizzano una mossa aggressiva, persino brusca, con un aumento fino allo 0,75%.

La BCE ha annunciato la fine dell'era dei tassi negativi lo scorso giugno ad Amsterdam. Il consiglio direttivo della BCE ha quindi deciso di porre fine ai massicci piani di acquisto del debito e di iniziare un graduale aumento dei tassi di interesse, che inizialmente avrebbe dovuto iniziare allo 0,25%. Tuttavia, solo un mese dopo ha abbandonato questo gradualismo e ha deciso di aumentare il prezzo del denaro di mezzo punto, nonostante la riluttanza del settore più lassista dell'Eurobank.

L'inflazione ha continuato a salire nella zona euro ad agosto, raggiungendo il 9,1%, il valore più alto dalla creazione della moneta unica. In Spagna i prezzi non sono diminuiti. Nei Paesi baltici il tasso ha superato il 20%, nei Paesi Bassi ha raggiunto il 13,5% e la Germania si avvia verso la doppia cifra in autunno.

Questa volta i sostenitori della linea dura della BCE, incarnati da Isabel Schnabel, hanno ricevuto poche risposte ai loro appelli ad agire con forza. Almeno in pubblico.

Solo il governatore greco, Yannis Stournaras, ha messo in guardia dalle mosse brusche e ha invitato alla cautela, mentre Lane, considerato un moderato, ha invitato a fare un passo alla volta. Ma non ci sono stati ulteriori movimenti. "Il fatto che non abbiamo sentito molto dall'ala dovish [allentatrice] suggerisce che l'opposizione è debole", osserva Gilles Moëc, capo economista di AXA Investment Managers.

Dopo il conclave dei banchieri centrali a Jackson Hole (USA), gli analisti ritengono che la BCE non voglia rimanere troppo indietro rispetto alla Federal Reserve e alla Banca d'Inghilterra. Finora il rischio principale di un rialzo dei tassi era un aumento del debito sovrano dei paesi periferici, tra cui Grecia, Italia e Spagna.

Il solo annuncio che il prezzo del denaro sarebbe diventato più caro ha già fatto impennare i premi per il rischio. Tuttavia, la BCE ha a disposizione due armi per arginare questi disallineamenti: i reinvestimenti del debito, che vengono già effettuati a sua discrezione, e un nuovo strumento per prevenire le crisi del debito, il TPI (Transmission Protection Instrument). Questo meccanismo consente all'Eurobank di acquistare obbligazioni di un Paese che subisce uno shock di mercato se rispetta le regole fiscali, gli impegni del piano di risanamento e non presenta gravi squilibri.

Nessun effetto di secondo impatto

L'altro rischio principale è che le banche centrali contribuiscano a una recessione che sta prendendo piede con la chiusura del gasdotto Nordstream 1. La banca d'investimento Nomura ritiene che l'economia europea abbia già iniziato a deprimersi e non vede una via d'uscita fino al primo trimestre del 2023. Tra i motivi citati vi sono la recessione economica negli Stati Uniti e il rallentamento della Cina, gli effetti della guerra in Ucraina e il peggioramento delle condizioni finanziarie.

Gli analisti si aspettano un aumento minimo dello 0,5%, anche se il consenso si è spostato sullo 0,75%, portando i tassi tra l'1% e l'1,25%. "La nostra aspettativa è ora di un aumento dei tassi di 75 punti base a settembre", si legge nell'ultimo rapporto della banca. "Ci aspettiamo una variazione di 75 punti base", concorda Möec di AXA Investment Managers.

La BCE, tuttavia, ha già scelto di combattere l'inflazione piuttosto che la recessione. Questo giovedì la BCE pubblicherà le nuove proiezioni sulla crescita e sui prezzi fino al 2024. La BCE non ritiene che l'inflazione si ripercuota sui negoziati salariali. Secondo i dati gestiti dall'istituto, nel secondo trimestre dell'anno i salari nella zona euro sono cresciuti del 2,14% (all'inizio dell'anno erano cresciuti del 2,84%).

Tuttavia, il picco dell'aumento dei prezzi non è ancora in vista. In un recente discorso a Barcellona, Lane ha affermato che gli aumenti dei prezzi rimarranno "elevati" nel breve termine, soprattutto a causa di "ulteriori pressioni al rialzo sui costi dell'energia (in particolare gas ed elettricità) e dei prodotti alimentari durante l'estate".

Il problema è ora amplificato dalla caduta dell'euro rispetto al dollaro. In passato, il tasso di cambio era stato fonte di preoccupazione per la BCE perché rendeva più costose le esportazioni europee. Ora, però, il mal di testa è esattamente l'opposto: i contratti energetici sono espressi in dollari, rendendo le bollette del gas o del petrolio più costose. All'inizio della settimana, l'euro ha perso nuovamente la parità ed è addirittura sceso sotto i 99 centesimi, il livello più basso degli ultimi due decenni.