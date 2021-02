CHE FINE FARÀ LO ZUCKERBERG CINESE? ZHANG YIMING È IL 38ENNE FONDATORE DI "TIKTOK" AL CENTRO DI UN PARADOSSO: GLI AMERICANI SONO CONVINTI DI POTERLO CONTROLLARE GRAZIE ALL'INGRESSO DI ORACLE E WALMART NELLA SUA NUOVA SOCIETÀ, MENTRE LA CINA VUOLE MANTENERNE SALDAMENTE IL CONTROLLO - E ORA BIDEN, MENO DURO DI TRUMP NELLA CONTRAPPOSIZIONE CON PECHINO, POTREBBE METTERE NEL MIRINO LE BIG TECH...

Gianluca Paolucci per "Specchio – La Stampa"

TikTok potrebbe diventare la prima società quantica della storia. Un gatto di Schroediger della finanza, per il quale la proprietà è cinese o americana a seconda dell'osservatore. È successo che nel settembre scorso, quando è stato annunciato l'accordo per l'ingresso nel capitale di Oracle e del gigante dei supermercati Walmart, gli americani hanno detto che i cinesi avranno un peso zero nella nuova entità, mentre i cinesi - lo stesso giorno - hanno dichiarato che resterà saldamente in mano cinese.

Prima di addentrarci nei paradossi della fisica quantistica applicata alla grande finanza globalizzata, è bene spiegare di chi è adesso il social network più amato dai ragazzini del pianeta: di un signore cinese di 38 anni che si chiama Zhang Yiming e la cui storia e il cui stile manageriale sono identici a quelli di molti giovani miliardari della Silicon Valley.

Laureato in ingegneria informatica nel 2005, inizia subito a lavorare nella vivace industria high tech cinese. Dopo qualche passo falso, nel 2012 fonda ByteDance, lancia un aggregatore di notizie che diventa in breve tempo popolarissimo nel mercato orientale (Toutiao) e inizia a raccogliere fondi da investitori specializzati. Soprattutto americani, tra l'altro, dettaglio non marginale in questa storia.

Nel 2015 lancia senza troppo clamore una app che consente di pubblicare e socializzare brevi video musicali, TikTok appunto. Che dopo cinque anni ha 800 milioni di utenti attivi in tutto il mondo - 100 milioni negli Usa -, portando il valore della sua ByteDance fino a 180 miliardi di dollari.

Potrebbe finire qui, se non fosse che lo scorso 6 agosto l'allora presidente Trump ha emesso un ordine esecutivo con il quale avrebbe vietato ogni transazione tra ByteDance e cittadini americani, imponendo la rimozione delle sue app dagli store di Google e Apple e di fatto mettendo fuori legge TikTok.

Il problema, secondo la Casa Bianca e secondo una serie di agenzie governative, è la grande quantità di dati che TikTok raccoglie dagli utenti e la protezione di quei dati, che secondo gli Usa sarebbero a disposizione delle autorità cinesi.

Un tema enorme, che va dalla tutela della privacy alla vita pubblica fino alla sicurezza nazionale, con il punto fermo che proprio i dati personali sono forse una delle principali fonti di ricchezza dei nostri tempi, vedi il successo (finanziario) di Facebook e Google.

Il 20 settembre, Oracle e Walmart annunciano un accordo con ByteDance: sarebbe nata una nuova società, TikTok Global, che avrebbe gestito il social network e nella quale Oracle e Walmart avrebbero avuto il 20% in totale - 12,5% la prima e 7,5 la seconda - e la maggioranza nel consiglio d'amministrazione.

Si arriva così al paradosso quantico di TikTok che sarà controllata dagli americani o dai cinesi in funzione di chi sta osservando, perché quel giorno il comunicato di ByteDance spiega che manterrà l'80% della nuova società, mentre quello di Oracle dice che «gli americani avranno la maggioranza e ByteDance non avrà azioni».

Comunque TikTok viene valorizzata, secondo le indiscrezioni, 60 miliardi di dollari. A gioire, oltre a Trump, sono anche gli azionisti di ByteDance. Il gruppo non è quotato - anche se da tempo si parla di un suo sbarco imminente sui listini - e dire chi sono questi azionisti non è semplice.

Si sa però che Zang ha raccolto cospicui finanziamenti da una serie di fondi americani specializzati negli investimenti high tech: Sequoia Capital, Kkr, General Atlantic e Hillhouse Capital Group, oltre al colosso giapponese SoftBank. Il fondatore di Sequoia Capital, Doug Leone, è stato anche uno dei principali finanziatori di Trump nella campagna per la sua rielezione. Così come sostenitori di Trump sono stati, almeno fino ai fatti di Capitol Hill, la famiglia Walton, fondatori di Walmart e il numero uno di Oracle Larry Ellison.

Giova a questo punto ricordare che Walmart dal 2019 ha anche una sua divisione di pubblicità e marketing e gestisce le proprie campagne grazie ai dati dei clienti dei suoi supermercati. Con TikTok si espanderebbe nel mondo vasto e ricchissimo dei social network e dei dati dei suoi utenti. Solo che tutto questo, nonostante gli annunci perentori e gli ultimatum, non è ancora avvenuto.

Di rinvio in rinvio, l'accordo preliminare per la nascita di TikTok Global non è ancora stato finalizzato e TikTok è tutta in mano cinese. Nel frattempo alla Casa Bianca è arrivato Biden, meno duro del suo predecessore nella contrapposizione con la Cina ma, si spera, più rigido verso il potere acquisito delle Big tech. Di qualunque nazionalità siano i suoi azionisti.