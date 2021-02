CI RISIAMO: LE CASSE DI ALITALIA SONO VUOTE – LA DISGRAZIATA COMPAGNIA AEREA HA COMUNICATO AI SINDACATI CHE NON RISPETTERÀ LA SCADENZA DEL 27 PER IL PAGAMENTO DELLA MENSILITÀ DI FEBBRAIO - PER I QUASI 11 MILA LAVORATORI C’È IL RISCHIO DI VEDER SFUMARE LA CASSA INTEGRAZIONE, L'INPS RALLENTA I VERSAMENTI E NON SONO ANCORA STATI SBLOCCATI I 55 MILIONI CHIESTI ALL' UE PER I DANNI DA COVID PER NOVEMBRE A DICEMBRE, CHE GARANTIREBBERO ALMENO QUALCHE SETTIMANA DI OSSIGENO…