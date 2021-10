DA DOMANI IL PORNO NON SARÀ PIÙ LO STESSO - I SITI WEB PER ADULTI DOVRANNO VERIFICARE L'ETÀ E L'IDENTITÀ DI CHIUNQUE APPAIA IN UNA FOTO O IN UN VIDEO, COSÌ COME I DATI DELLA PERSONA CHE LO CARICA: QUESTI REQUISITI NON SONO STATI IMPOSTI DALLA POLITICA MA DA MASTERCARD - NEGLI ANGOLI PIÙ OPACHI DEL WEB E NELLE INDUSTRIE DOVE LA LEGGE È POCO CHIARA O NON AGGIORNATA, LE SOCIETÀ FINANZIARIE STANNO AGENDO COME REGOLATORI DI FATTO...