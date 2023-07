CHE SUCCEDE ORA A FININVEST? – IL TESTAMENTO DI BERLUSCONI CONSEGNA IL CONTROLLO A MARINA E PIER SILVIO, NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ E DELLA STABILITÀ. MA LA PRIMOGENITA FA SUBITO SAPERE CHE NESSUN FIGLIO “DETERRÀ IL CONTROLLO SOLITARIO INDIRETTO, CHE ESERCITAVA IL PADRE”. BARBARA, ELEONORA E LUIGI, IN PRATICA, AVRANNO CONGIUNTAMENTE UNA MINORANZA DI BLOCCO, MA PROBABILMENTE ANDRANNO COMUNQUE RISCRITTE ANCHE LE REGOLE DI GOVERNANCE…

E’ fredda la reazione dei mercati alle disposizioni testamentarie di Silvio Berlusconi. […] In una giornata complessivamente negativa per le Borse, a Piazza Affari i titoli della galassia Fininvest sono tutti in calo. Nella prima mezz'ora di contrattazioni, i due titoli di Mediaset, ribattezzata Media For Europe, sono in discesa: Mfe A perde l'1,40% e Mfe B lo 0,96%. Mondadori, controllata al 53% dalla holding, segna -0,23% e Banca Mediolanum segna -1,68%.

Assicurare la continuità, per questo Silvio Berlusconi ha lasciato la sua quota disponibile di eredità, pari a circa il 20% di Fininvest, a Marina e Pier Silvio Berlusconi, che da anni sono a capo rispettivamente di Mondadori e Mediaset. Favorire i figli nati dal primo matrimonio con Carla Dall’Oglio, a scapito dei tre figli avuti con Veronica Lario, ovvero Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, significa anche dare stabilità alle aziende, ai 20mila dipendenti del gruppo distribuiti tra Segrate e Cologno e all’eredità imprenditoriale del Cavaliere.

[…] Marina e Pier Silvio insieme avranno quindi il 53% di Fininvest, ma il presidente della holding, nonché la primogenita dell’imprenditore ha fatto saper in mattinata, per posta certificata, che nessuno figlio dell’imprenditore “deterrà il controllo solitario indiretto su Fininvest, precedentemente esercitato dal padre stesso”.

[…] Bisognerà andare avanti tutti insieme, anche perché se Marina e Pier Silvio hanno ricevuto la maggioranza del capitale della cassaforte di famiglia, Barbara, Eleonora e Luigi hanno congiuntamente la minoranza di blocco. Probabilmente andranno riscritte anche le regole di governance […], in modo da garantire un assetto comune […].

