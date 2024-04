CHE SUPER-MALUS PER LE CASSE DELLO STATO! AL 31 MARZO SCORSO, IL CONTO DELLE DETRAZIONI PREVISTE DAL SUPERBONUS È SALITO A OLTRE 122 MILIARDI DI EURO. UN MALLOPPONE TUTTO A CARICO DEL TESORO – GLI EDIFICI RISTRUTTURATI SONO STATI 494 MILA, TRA CUI 132 MILA CONDOMINI, 244 MILA VILLETTE E 8 CASTELLI – LA REGIONE CHE PIÙ DI TUTTE HA SFRUTTATO IL BONUS EDILIZIO È LA LOMBARDIA, SEGUITA DA…

SUPERBONUS 110

(ANSA) - Al 31 marzo l'onere totale a carico dello Stato per il superbonus supera i 122 miliardi. E' quanto emerge dai dati mensili di Enea: le detrazioni maturate per i lavori conclusi sono pari a 122,24 miliardi. Il totale degli investimenti per il Superbonus ammessi a detrazione supera i 117 miliardi, mentre il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione raggiunge i 104,4 miliardi.

In base ai dati di fine marzo, il totale degli investimenti per lavori conclusi ammessi a detrazione, pari a 111,6 miliardi, corrisponde al 95,2% dei lavori realizzati. Il totale degli investimenti (comprese le somme non ammesse a detrazione) tocca i 118,84 miliardi. Gli edifici interessati dagli investimenti sono pari a 494.406, di cui 132.492 condomini, 244.682 edifici unifamiliari, 117.224 unità funzionalmente indipendenti e 8 castelli.

SUPERBONUS 110

Nei condomini, per i quali l'investimento medio è di 593.579,95 euro, il totale degli investimenti ammessi a detrazione supera i 78 miliardi, di cui 75,16 per lavori condominiali realizzati (93,7%). Negli edifici unifamiliari, per i quali l'investimento medio è di 117.202,55 euro, il totale degli investimenti ammessi a detrazione è di 27,9 miliardi, di cui 27,39 per lavori realizzati (98,2%).

Le unità indipendenti, per le quali l'investimento medio è pari a 98.290,70 euro, sono stati ammessi a detrazione investimenti per 11,29 miliardi, di cui circa 11 miliardi per lavori realizzati (91,1%). Infine i castelli, per i quali l'investimento medio è di 242.212,39 euro, il totale degli investimenti ammessi a detrazione supera il milione, di cui 979 mila euro per lavori realizzati (90,4%).

giorgia meloni - superbonus

A livello geografico, su un totale di 494.406 asseverazioni depositate, la regione con il maggior numero di interventi e di investimenti ammessi a detrazione è la Lombardia (77.840 asseverazioni per oltre 21,8 miliardi di investimenti ammessi a detrazione). Seguono, per numero di investimenti, l'Emilia Romagna, con 11,34 miliardi di investimenti ammessi a detrazione a fronte di 44.299 asseverazioni; e il Veneto, con 10,95 miliardi di investimenti ammessi a detrazione a fronte di 59.490 asseverazioni.

DATI SUL SUPERBONUS - LA STAMPA

Infine, degli 8 castelli interessati da interventi col Superbonus, 3 sono in Piemonte e assorbono oltre la metà degli investimenti complessivi ammessi a detrazione per questa voce (599.718,52 euro), due nel Lazio, 2 in Lombardia e uno in Basilicata.

IL CONTO DEL SUPERBONUS - MEME BY OSHO