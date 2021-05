10 mag 2021 19:55

CHI HA FINANZIATO I VACCINI CHE CI STANNO SALVANDO IL CULO? NON GLI STATI: DIETRO I FAMARCI DI PFIZER-BIONTECH, MODERNA E ASTRAZENECA C'È POCO SOSTEGNO FINANZIARIO DA PARTE DEI PAESI OCCIDENTALI RISPETTO AGLI SFORZI DI BIG PHARMA E START UP - I 445 MILIONI DI DOLLARI DALLA GERMANIA A PFIZER, LE PRENOTAZIONI IN ANTICIPO DEGLI AMERICANI CON 100 MILIONI DI DOSI DI MODERNA, GLI 1,2 MILIARDI DI DOLLARI CONCESSI AD ASTRAZENECA...