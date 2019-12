PER CHI NON AMA I PROGRAMMI - VIDEO: IL BACKSTAGE DEL NUOVO SPOT DI ENEL ENERGIA: OGNI GIORNO CON I CONTATORI ELETTRONICI SI PUÒ SCEGLIERE DI AVERE TRE ORE DI ENERGIA GRATIS - LA CAMPAGNA È STATA PRODOTTA DA THIN CATTLEYA E DIRETTA DAI CRIC

Backstage Enel Energia 2019

Da www.enel.it

backstage spot enel dicembre 2019 4

Emma è una ragazza dinamica che ama fare trekking, invitare gli amici a casa e cucinare insieme a loro a qualsiasi orario; Marco fa sport in casa insieme al suo inseparabile cane e stira le proprie camice in tarda serata. L’energia di Marco ed Emma è visibile in ogni sequenza del nuovo spot di Enel Energia: due persone dinamiche che vogliono essere libere di scegliere come vivere ogni istante della propria giornata.

Una libertà che Enel assicura con ORE FREE , l’offerta che garantisce 3 ore al giorno di energia gratis sfruttando la tecnologia dei contatori elettronici di nuova generazione che permettono di gestire e monitorare i consumi in tempo reale. Think Cattleya si è occupata della produzione dello spot, mentre la regia è stata affidata ai Cric. La storia di Emma e Marco è stata declinata anche su stampa e Web, su Instagram, Facebook e YouTube.

backstage spot enel dicembre 2019 2 backstage spot enel dicembre 2019 1 backstage spot enel dicembre 2019 5 backstage spot enel dicembre 2019 3