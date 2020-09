IL FISCO PUÒ ATTENDERE – SLITTANO A DICEMBRE NOVE MILIONI DI CARTELLE ESATTORIALI: LA MORATORIA PREVISTA PER IL LOCKDOWN SARÀ PROROGATA AL 30 NOVEMBRE. PER FORZA, SENZA LO STOP UNA VALANGA DI ATTI, TRA MULTE E TASSE, SI ABBATTEREBBE SU IMPRESE, PARTITE IVA E CONTRIBUENTI CHE NON HANNO INCASSATO UNA LIRA IN QUESTI MESI. NON A CASO SI STUDIA ANCHE UNA BELLA ROTTAMAZIONE DA INSERIRE NELLA RIFORMA FISCALE. TANTO DUE TERZI DEI MILLE MILIARDI DA RISCUOTERE SONO INESIGIBILI