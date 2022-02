CHIAMATA PERSA - VODAFONE RISPEDISCE AL MITTENTE L’OFFERTA DI ILIAD, MA IL PATRON DELLA COMPAGNIA TELEFONICA FRANCESE, XAVIER NIEL, NON HA INTENZIONE DI MOLLARE LA PRESA E POTREBBE ALZARE IL PREZZO A UNA FORCHETTA CHE VA DAI 12 AI 16 MILIARDI - IL CONSIGLIO DEL “FINANCIAL TIMES”: “VISTA LA SUA DEBOLEZZA IN ITALIA, VODAFONE DOVREBBE TRATTARE”

1 - VODAFONE: FT, DEBOLE IN ITALIA, DOVREBBE TRATTARE CON ILIAD

(ANSA) - La Lex column del Financial Times si sofferma sull'offerta da 11 miliardi dell' "intruso francese Iliad" per le attività italiane di Vodafone, giudicando la situazione "imbarazzante", per il gruppo britannico i cui piani per consolidare le telecomunicazioni europee appaiono "sempre più traballanti".

Il board di Vodafone "dovrebbe considerare di negoziare, anche se potrebbe farlo a malincuore" sostiene però il quotidiano parlando della "debolezza di Vodafone Italia".

Secondo l'Ft, per Vodafone è fondamentale valutare per i propri azionisti a lungo termine se il beneficio maggiore sia mantenere l'investimento in Italia o cedere a Iliad.

"Gli analisti avevano valutato Vodafone Italia a partire da 8 miliardi di euro, cinque volte l'ebitda" ma "negli ultimi due anni, non ha realizzato alcun utile operativo".

"È probabile che il mercato delle telecomunicazioni in Italia resti fiacco - segnala tra l'altro il quotidiano della City -. La riduzione di quattro operatori principali a tre stabilizzerebbe i prezzi.

Un collegamento porterebbe anche risparmi sul marketing e sull'amministrazione. In tre anni questi benefici annuali potrebbero essere di circa 500 milioni di euro al lordo delle imposte" e "capitalizzati, al netto delle imposte, i benefici dovrebbero superare i 2,5 miliardi di euro".

"Quindi chiedere più di 13 miliardi di euro non dovrebbe far vedere rosso" il numero uno di Iliad Xavier Niel.

Il numero uno di Vodafone Nick Read, per l'Ft, "deve temere una vendita. Peccato. Ha contribuito a costruirla in un decennio come direttore finanziario e poi come amministratore delegato. Il taglio dei costi è andato abbastanza lontano. Con l'avvicinarsi di San Valentino, ha bisogno di mostrare ai suoi azionisti un po' di amore", conclude.

2 - VODAFONE DICE NO ALL'OFFERTA ILIAD

Rosario Dimito per "il Messaggero"

Vodafone Group respinge l'offerta presentata da Iliad e Apax Partners per le attività italiane. È quanto dichiara il gruppo britannico in una nota. Vodafone, vi si legge, «conferma di aver ricevuto un'indicazione di interesse estremamente preliminare e non vincolante da parte di Iliad e Apax Partners per acquistare il 100% di Vodafone Italy».

La proposta, prosegue il gruppo, «non è nel migliore interesse degli azionisti», per questo è stata rifiutata. Il cda e il management di Vodafone restano quindi «concentrati nel creare valore per gli azionisti attraverso una combinazione tra la strategia di crescita organica nel medio termine e l'ottimizzazione del portafoglio in corso».

La società, inoltre, «continua a perseguire pragmaticamente molte opportunità di consolidamento che creino valore per ottenere strutture di mercato sostenibili nei suoi principali mercati europei, tra cui l'Italia».

Dal canto suo Iliad non sembra intenzionata a rilanciare, sebbene abbia le spalle coperte da Apax e da «una delle tre maggiori banche Ue», che potrebbe essere SocGen. Se si esclude l'offerta economica di 11,2 miliardi, non sono mai stati resi noti i dettagli dell'operazione, che si sarebbe inserita all'interno di un processo di consolidamento del mondo delle tlc europee.

Secondo qualificate banche d'affari, la forchetta di prezzo poteva attestarsi tra 12 e 16 miliardi, equivalente a un multiplo vicino a 10 volte l'utile prima di interessi, tasse, ammortamenti e svalutazioni. Sicuramente l'iniziativa del gruppo facente capo a Xavier Niel è apparsa aggressiva, in linea con il piglio del miliardario francese che avrebbe fatto uscire Vodafone dal mercato italiano, il terzo a livello mondiale per la multinazionale britannica con il 12% dei ricavi da servizi (nel 2020-21 pari a 4,45 miliardi) dopo la Germania (31%) e UK (13%).

Non va dimenticato che tra il 2013 e il 2014 Iliad ha tentato, senza successo, di acquistare l'operatore di telefonia mobile statunitense T-Mobile US da Deutsche Telekom.

I VARI TENTATIVI

Si consideri inoltre, che Iliad, dopo aver tentato di scalare Telecom molti anni fa arrivando ad avere il 9%, è sbarcato in Italia solo pochi anni fa e conta, in virtù di una politica particolarmente aggressiva dei prezzi, su 8,5 milioni di clienti per i cellulari

Nel settembre 2016 Bruxelles ha approvato la fusione di Wind in 3 Italia, confermando l'ingresso di Iliad come quarto operatore mobile italiano. A proposito di consolidamento del settore in Europa, nei giorni scorsi il ceo del gruppo britannico Nick Read aveva affermato di valutare positivamente opportunità di fusioni nel Regno Unico, Spagna, Portogallo e Italia.

