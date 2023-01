GAME OVER PER MICROSOFT? - LA COMMISSIONE EUROPEA VUOLE BLOCCARE L'ACQUISIZIONE DA 69 MILIARDI DI DOLLARI DI "ACTIVISION BLIZZARD" DA PARTE DI MICROSOFT - I TIMORI SONO CHE L'ACCORDO POSSA GENERARE DIFFICOLTÀ PER I GAMERS CHE NON POSSIEDONO DEVICE DELLA MICROSOFT (XBOX) AD ACCEDERE A GIOCHI COME "CALL OF DUTY", CHE HA OLTRE 210 MILIONI DI UTENTI ATTIVI E UN GIRO D'AFFARI DI PIÙ DI 300 MILIONI DI DOLLARI PER TITOLO (ESCLUDENDO GLI ACQUISTI ONLINE)...