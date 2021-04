CHIARA FERRAGNI VALE PIU’ DI UN TOP MANAGER - LA INFLUENCER ENTRA NEL CDA DI “TOD’S” E IL GRUPPO VOLA IN BORSA - GONGOLA DIEGO DELLA VALLE: “LA SUA PRESENZA CI AVVICINERÀ AI GIOVANI” - LA MOGLIE DI FEDEZ CONTINUA NEL SUO IMPRESSIONANTE PERCORSO DA RE MIDA: TRASFORMA IN BUSINESS OGNI COSA CHE TOCCA - CON OLTRE 23 MILIONI DI FOLLOWER, LA SUA "INFLUENZA" (E LA SUA PRESENZA) PESA...

Maria Silvia Sacchi per www.corriere.it

Chiara Ferragni entra nel consiglio di amministrazione del gruppo Tod’s di Diego Della Valle. La società, quotata in Borsa, ha annunciato l’ingresso dell’influencer e imprenditrice digitale questa mattina 9 aprile. E dopo l’annuncio, in un listino complessivamente in calo, il titolo Tod’s ha preso a correre: alle 11 era in crescita del 5,9%.

«Ritenendo sempre più importante occuparsi di impegno sociale, della solidarietà verso il prossimo e della sostenibilità nel rispetto dell’ambiente e del dialogo con le giovani generazioni — dice la nota —, il gruppo Tod’s nomina Chiara Ferragni membro del consiglio di amministrazione. Siamo certi che la conoscenza di Chiara del mondo dei giovani, unita all’esperienza dei membri del Cda, possa costruire un gruppo di pensiero dedicato a progetti focalizzati alla solidarietà verso gli altri, con forte attenzione al mondo giovanile che, mai come in questo momento, ha bisogno di essere ascoltato».

Ferragni: Tod’s eccellenza italiana nel mondo

«Ringrazio Diego Della Valle per la fiducia e il rispetto che ha nei miei confronti come donna e manager — ha commentato Chiara Ferragni —. Unirmi al gruppo Tod’s significa dare voce alla mia generazione con una delle eccellenze dell’Italia nel mondo».

Della Valle: spazio anche a progetti solidali

«Mi fa molto piacere che Chiara Ferragni sia entrata nel consiglio di Tod’s — sono le parole di Diego Della Valle —. La conoscenza di Chiara del mondo dei giovani sarà sicuramente preziosa. Inoltre, insieme, cercheremo di costruire progetti solidali e di sostegno per chi ha più bisogno, sensibilizzando e coinvolgendo sempre di più le nuove generazioni in operazioni di questo tipo».

Chiara Ferragni è una delle più importanti influencer mondiali, la cui ascesa è stata studiata in celeberrime università come Harvard. Nel corso della carriera si è costantemente trasformata, passando da «semplice» influencer a imprenditrice digitale, riprendendo il controllo gestionale delle proprie società, fino a diventare portavoce di battaglie sociali.

In un anno in cui tutto il mondo è stato costretto a chiudersi in casa e a fare i conti con un dolore planetario, Chiara Ferragni insieme al marito Fedez hanno, infatti, scelto di utilizzare la propria notorietà in favore dell’impegno civile: dagli appuntamenti musicali sul terrazzo del primo lockdown, alle campagne per l’uso della mascherina, fino al contributo e al lancio della raccolta fondi che ha permesso di creare una nuova terapia intensiva al San Raffaele, iniziativa per la quale hanno ricevuto l’Ambrogino d’oro, massima onorificenza di Milano.

Ancora, ha promosso il territorio e il turismo italiani ed è entrata nel terreno delle (mancate) conquiste femminili con il discorso su «Essere donna nel 2020» in cui ha raccontato i tranelli che ci rendono ancora oggi «una società molto maschilista e patriarcale, in cui le donne vengono giudicate in modo differente dagli uomini ma anche dalle donne». L’ultima battaglia è delle settimane scorse contro la lentezza della Regione Lombardia nella somministrazione dei vaccini, pubblicando prima schede e dati relativi ai lombardi che devono vaccinarsi e poi arrivando a rivolgersi al premier Mario Draghi dopo che la nonna di Fedez era stata chiamata per il vaccino a seguito dei post della stessa Ferragni.

