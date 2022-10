NON È ANCORA FIN-ITA! – IL CDA DI “ITA AIRWAYS” HA CONFERMATO L’AZZERAMENTO DELLE DELEGHE AL PRESIDENTE, ALFREDO ALTAVILLA. CHE PERÒ NON HA INTENZIONE DI MOLLARE E PREPARA UNA SANGUINOSA BATTAGLIA IN TRIBUNALE, CONVINTO CHE IL BLITZ DEL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE NON ABBIA LEGITTIMITÀ LEGALE – LA DECISIONE, COMUNQUE, RIMANE “CONGELATA” FINO ALL’8 NOVEMBRE, QUANDO CI SARÀ L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI...