COME CAMBIERA' IL LAVORO (E NON DIPENDE DAL REDDITO DI CITTADINANZA) - IN ITALIA COME NEGLI USA C'E' UN CALO GENERALE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL MERCATO DEL LAVORO - TANTI NON ACCETTANO PIU' UN IMPEGNO SCOMODO O SOTTOPAGATO - IL COVID HA INCISO NON SOLO PER I SUSSIDI MA HA RESO MENO APPETIBILI ALCUNI LAVORI (AD ESEMPIO QUELLI A CONTATTO CON IL PUBBLICO PER TIMORE DEL CONTAGIO) - CON LA PANDEMIA MOLTA PIÙ GENTE E' ANDATA IN PENSIONE IN ANTICIPO E CON LO SMART WORKING SI E' RIDOTTA LA CENTRALITÀ DEL LAVORO NELLA VITA DI TANTI - E POI PESA IL CALO DEMOGRAFICO...