Joe Biden vorrebbe rilanciare l'alleanza tradizionale con gli europei, anche con l'obiettivo di presentare un fronte compatto davanti all'aggressività della Cina.

Ma un conto è la politica «pura», ispirata da ideali democratici, un altro l'interesse commerciale.

E nel 2020 la Cina ha scavalcato gli Stati Uniti come primo partner dell'Unione Europea nel commercio.

L'interscambio sino-europeo ha raggiunto i 586 miliardi di euro l'anno scorso, superando di 31 miliardi quello tra Ue e Usa.

Secondo i dati di Eurostat, la Cina ha accresciuto il suo export europeo del 5,6% a 383 miliardi di euro (grazie soprattutto alle forniture sanitarie per contrastare l'emergenza coronavirus) e ha anche aumentato l'import del 2,2% a 202 miliardi. Sale il deficit europeo nei confronti di Pechino, mentre resta attivo il saldo con gli Stati Uniti.

