7 set 2021 08:11

PER LA CINA IL VIRUS È STATO UN AFFARONE! - L’EXPORT DI PECHINO ACCELERA DEL 25,6% AD AGOSTO: IL SURPLUS COMMERCIALE È DI 58,34 MILIARDI DI DOLLARI NONOSTANTE I FOCOLAI DI VARIANTE DELTA E I “COLLI DI BOTTIGLIA” DELLA CATENA DEI RIFORNIMENTI - PER LA PRIMA VOLTA IN OTTO MESI CRESCONO LE ESPORTAZIONI DEI BENI DI ELETTRONICA. E GLI ANALISTI ORA SI ASPETTANO CHE LA BANCA CENTRALE FORNISCA UN NUOVO TAGLIO ALLE RISERVE OBBLIGATORIE…