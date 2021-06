5 giu 2021 19:12

COLAZIONE A NEW YORK, PRANZO A LONDRA? PRESTO SARA’ (DI NUOVO) POSSIBILE! - LA COMPAGNIA AEREA AMERICANA UNITED AIRLINES HA ANNUNCIATO L’ACQUISTO DI 15 AEREI SUPERSONICI - I JET SARANNO PRODOTTI DALL’AZIENDA DI DENVER “OVERTURE” E SARANNO SIMILI AI FAMOSI “CONCORDE”: SI POTRA’ VIAGGIARE DA LONDRA A NEW YORK IN 3 ORE E MEZZA - MA I VELIVOLI SONO ANCORA IN PRODUZIONE E I PRIMI VOLI SONO PREVISTI PER... - VIDEO