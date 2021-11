22 nov 2021 17:06

UN COLOSSO IN CIELO - IL BOEING 777X, L’AEREO PASSEGGERI BIMOTORE PIÙ GRANDE MAI PRODOTTO DALL’AZIENDA AMERICANA, HA FATTO IL SUO DEBUTTO INTERNAZIONALE AL DUBAI AIRSHOW 2021 – IL VELIVOLO È IN GRADO DI FAR VOLARE CIRCA 400 PASSEGGERI PER PIÙ DI 13 MILA CHILOMETRI E COSTA 442 MILIONI DI DOLLARI, MA PRIMA CHE UN PASSEGGERO POSSA METTERE PIEDE A BORDO, CI VORRANNO ANCORA… - VIDEO