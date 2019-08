COMCAST ALLA PECHINESE – NON DITE A TRUMP CHE SKY ITALIA, DI PROPRIETÀ DELLA MULTINAZIONALE AMERICANA, HA STRETTO UN ACCORDO CON HUAWEI PER “ATTIVARE” LA FIBRA OTTICA A ROGOREDO – NONOSTANTE IL BANDO NEGLI USA I CINESI SCORRAZZANO FELICI IN ITALIA CON UN CONTROLLO STATALE BLANDO E I CINQUE STELLE CHE FLIRTANO CON PECHINO…

Carlo Tecce per "il Fatto Quotidiano”

LA GUERRA DI DONALD TRUMP A HUAWEI

Una multinazionale americana che stringe un accordo con i cinesi di Huawei per il debutto nel mercato dell' Internet veloce. Accade in Italia. Huawei è sospettata di spionaggio dall' amministrazione di Donald Trump, è nella lista nera della Casa Bianca come minaccia per la sicurezza nazionale, eppure Sky Italia, di proprietà degli americani di Comcast, sceglie gli apparecchi e le tecnologie dei cinesi - si tratta dei sistemi terminali - per portare internet in fibra ottica nei salotti, negli uffici, nei locali d' Italia.

open fiber fibra ottica

Il gruppo televisivo utilizza Huawei per "attivare" la rete in cavi che compra da Open Fiber, azienda italiana controllata da Enel e Cdp, da tempo alleata dei cinesi e principale fornitore dell' emittente con sede a Rogoredo. Il contratto di Sky Italia con Huawei ha un valore di decine di milioni di euro e i cinesi, per il ruolo che svolgono, avranno accesso ai dati sensibili degli utenti.

SKY ITALIA

Con l' avvento al vertice di Maximo Ibarra (da ottobre), un esperto del settore telefonico per la carriera tra Omnitel, Wind e Veon, Sky Italia si prepara a offrire ai circa 5,2 milioni di clienti un abbonamento integrato: i pacchetti televisivi del gruppo e la connessione domestica a Internet. Il progetto di espansione, in ritardo rispetto alle intenzioni (il Fatto ne parlò in ottobre), ricalca il modello di Sky nel Regno Unito e s' interseca con gli affari di Comcast, principale venditore di telefonia fissa e televisione via cavo negli Stati Uniti con un fatturato di oltre 95 miliardi di dollari e una capitalizzazione in Borsa di 197 miliardi.

maximo ibarra 1

All' asta di Londra, un anno fa, la famiglia Roberts ha strappato Sky Europa alla famiglia Murdoch - fu pure una battaglia di dinastie - per 33 miliardi di euro più altri 13,5 miliardi per completare l' operazione. Per i Roberts, nel gigantismo dell' economia, Sky Europa è la più florida emittente a pagamento del continente, ma soprattutto un serbatoio con più di 23 milioni di clienti da Londra a Roma, da Madrid a Berlino.

SKY ITALIA

Per puntellare i bilanci e sfornare guadagni non bastano più gli eventi sportivi o le serie tv più raffinate, che richiedono investimenti sempre più ingenti con una concorrenza mondiale, perciò il cliente deve pagare il solito contenuto a cui non può rinunciare (il calcio) e lo strumento (Internet) che gli permette di gustarsi una partita a casa in alta definizione. Il concetto è ben chiaro a Sky Italia, che spende 1,115 miliardi di euro di diritti tv per l' esclusiva delle coppe europee di calcio e del 70 per cento del campionato italiano a fronte di 3 miliardi di ricavi.

maximo ibarra 2 open fiber

Huawei è al bando negli Stati Uniti, ma scorrazza felice in Italia con un controllo statale blando, il governo diviso, la Lega che raccoglie i timori dei diplomatici americani, i Cinque Stelle col cuore sempre più a Pechino. E la beffa per Trump è che Comcast s' affida ai cinesi proprio in Italia. Al Comcast Center di Filadelfia sono informati delle strategie di Sky Italia? A Rogoredo dicono di sì, ma non commentano il patto con Huawei per ragioni di riservatezza.

SKY ITALIA