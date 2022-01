COME CAMBIERA' IL LAVORO (E NON DIPENDE DAL REDDITO DI CITTADINANZA) - IN ITALIA COME NEGLI USA C'E' UN CALO GENERALE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL MERCATO DEL LAVORO - TANTI NON ACCETTANO PIU' UN IMPEGNO SCOMODO O SOTTOPAGATO - IL COVID HA INCISO NON SOLO PER I SUSSIDI MA HA RESO MENO APPETIBILI ALCUNI LAVORI (AD ESEMPIO QUELLI A CONTATTO CON IL PUBBLICO PER TIMORE DEL CONTAGIO) - CON LA PANDEMIA MOLTA PIÙ GENTE E' ANDATA IN PENSIONE IN ANTICIPO E CON LO SMART WORKING SI E' RIDOTTA LA CENTRALITÀ DEL LAVORO NELLA VITA DI TANTI - E POI PESA IL CALO DEMOGRAFICO...

Massimo Gaggi per il "Corriere della Sera"

lavoratori stagionali 5

Come in Italia (ma in misura minore) anche negli Stati Uniti la difficoltà delle imprese ad assumere nonostante l'elevata disoccupazione è legata al basso numero di laureati in discipline scientifiche o di specializzati in mestieri tecnici. Ma in un'estate nella quale ovunque, in Europa come negli Usa, sono emerse anche carenze di camerieri, cuochi, autisti, commessi, è emerso anche altro: un calo generale della partecipazione dei cittadini al mercato del lavoro.

i lavoratori di amazon

Cioè tanti che non accettano un impegno scomodo o non attraente. In America si discute su due fronti: fenomeno momentaneo indotto dal Covid o permanente? Il calo degli occupati impoverirà l'economia o può essere l'occasione per ridurre i lavori sottopagati e, quindi, il numero dei working poor , gente che rimane povera anche con un lavoro a tempo pieno?

lavoratori in smart working

La risposta alla prima domanda è che il Covid pesa (sussidi per la pandemia che riducono l'interesse per i lavori meno retribuiti, timori di contagi che spingono alcuni ad evitare lavori a contatto continuo col pubblico, cura dei bimbi che restano a casa per la chiusura delle scuole, gelate dell'economia da lockdown e successive riaperture a singhiozzo che hanno creato colli di bottiglia nella produzione e nel lavoro), ma stanno anche emergendo fattori permanenti che ridurranno la propensione al lavoro: calo demografico (col pensionamento della generazione del baby boom diminuisce il numero di adulti in età lavorativa), la rivoluzione digitale che spinge chi viene sostituito da un robot e non riesce a riconvertirsi a gettare la spugna e, in America, la dipendenza da droghe divenuta un problema enorme con la diffusione degli antidolorifici oppioidi tra i lavoratori poveri: respinti in massa ai test tossicologici dei datori di lavoro.

pepper robot 1

La pandemia passerà, ma in parte il suo effetto sarà permanente: ha spinto molta più gente ad andare in pensione in anticipo, ha accelerato l'automazione, mentre con lo smart working si riduce la centralità del lavoro nella vita di tanti che tornano a dare più peso alla cura della famiglia.

Un disastro per economisti come Larry Summers che prevedono calo del Pil e povertà. Un'occasione per altri esperti come David Autor: con la carenza di lavoro saliranno gli stipendi (meno working poor che oggi ricevono aiuti pagati da tutti i contribuenti) e l'automazione farà crescere la produttività.

robot chirurgo 2