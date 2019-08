COME FARE A MENO DELLA CINA? BASTA ANDARE IN VIETNAM! - LE MULTINAZIONALI AMERICANE DEL BIG TECH FANNO TANTE STORIE PER LE “TARIFFS” DI TRUMP, MA CI SAREBBE UNA SOLUZIONE SEMPLICE SEMPLICE: INIZIARE A SMETTERE DI PRODURRE IN CINA. L’ALTERNATIVA C’È GIÀ, ED È IL VIETNAM. C'È SOLO UN PROBLEMA, C'È MOLTA MENO MANODOPERA. SAMSUNG, PER DIRE, HA GIÀ COMINCIATO…

E SE LA GUERRA COMMERCIALE ANTI CINESE FOSSE UN GUAIO SOPRATTUTTO PER LE AZIENDE AMERICANE? È QUELLO CHE PENSA IL CEO DI APPLE TIM COOK, CHE HA DETTO CHIARAMENTE AL PRESIDENTE CHE SAMSUNG ALLA FINE ESCA AVVANTAGGIATA - TE CREDO. APPLE & CO PRODUCONO PRATICAMENTE TUTTO IN CINA, MENTRE I COREANI HANNO DECISO PER TEMPO DI DIVERSIFICARE – TRUMPONE PER ORA HA CONGELATO TUTTO, MA ORMAI HA TIRATO IL SASSO…

Trump, Pechino e la tentazione Vietnam

Federico Rampini per “la Repubblica – Affari & Finanza”

Ho sempre scritto che nello scontro tra i due protezionismi americano e cinese, gli Stati Uniti godono della posizione contrattuale più forte. Anzitutto per lo stesso squilibrio commerciale che è all' origine della tensione: un paese che esporta nel suo vicino il quintuplo di quel che importa, è ovviamente più vulnerabile dell' altro ai dazi. Inoltre la capacità di ritorsione "occhio per occhio, dazio per dazio" è limitata dal fatto che la Cina partiva già da livelli di tasse doganali molto più elevate. Il protezionismo lo aveva iniziato lei, senza dirlo.

Questo non significa che vincere sia "una cena di gala" per Donald Trump. Due notizie della scorsa settimana danno un' idea dei problemi che deve affrontare. La prima è uno studio di JP Morgan Chase che valuta a mille miliardi di dollari annui il costo medio per la famiglia americana. La premessa è questa: le aziende cinesi non sarebbero disposte ad abbassare i loro prezzi più di tanto, cioè non vogliono pagare i dazi di tasca propria.

Quindi i loro prezzi all' export rimangono invariati, e aumentano una volta traversato il confine Usa perché vi si aggiungono i dazi. Le catene americane di grande distribuzione possono tentare di non trasferire l' aumento in toto sui prezzi al consumo, abbassando i loro margini di profitto. Ma c' è un limite alla loro bontà e quindi il consumatore americano prima o poi troverà dei listini più cari per i prodotti "made in China". Di qui la stima dei mille dollari. E' tutto da verificare. Finora l' inflazione al consumo negli Stati Uniti resta modesta, di poco sopra il 2%. Non si vede l' impatto dei dazi. Può darsi che il rincaro arrivi a scoppio ritardato, perché ci vuole tempo per sentire i rialzi lungo la catena produttiva logistica e commerciale.

Forse sugli scaffali dei supermercati e dei grandi magazzini stiamo ancora comprando merce importata prima dei dazi. Vedremo. Trump però si è già innervosito all' idea che i rincari possano arrivare alla vigilia dei grandi acquisti, nella stagione fra Thanksgiving e Natale. Perciò ha rinviato un parte dei nuovi dazi (su smartphone, computer, giocattoli).

L' altra notizia è che diverse multinazionali, prendendo atto che i rapporti Usa-Cina non torneranno più come prima, tentano di spostare produzioni in Vietnam. Questo risolverebbe il problema del rincaro. Basta sostituire al fornitore cinese una nazione non colpita dalle misure di Trump. Il Vietnam, però ha una popolazione che è un decimo della Cina e un' economia molto più piccola.

Non può sostituire il vicino. Di sicuro queste ri-localizzazioni non si fanno dall' oggi all' indomani. La Cina ci ha messo trent' anni per diventare un fornitore affidabile. Il mercato sa rispondere ai cambiamenti nei costi, ma ci vuole tempo per operare riconversioni così poderose. Perciò non si possono ignorare i costi americani nel breve termine.

