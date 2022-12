COME MAI CARSTEN SPOHR, CEO DI LUFTHANSA, HA RILASCIATO UN'INTERVISTA AL QUOTIDIANO TEDESCO “DIE ZEIT”, IN USCITA DOMANI, DOVE ANTICIPA, IN ESCLUSIVA, I PIANI SU ITA? I CRUCCHI AVREBBERO TROVATO UN ACCORDO CON IL MEF: IL PRELUDIO ALL’INGRESSO DEI TEDESCHI NELL’EX ALITALIA È L’ADDIO AD AIR DOLOMITI – IL PROGETTO DI LUFTHANSA PREVEDE LA CREAZIONE DI UN HUB COMMERCIALE A MILANO E UNO TURISTICO A ROMA, E IL SOCIO PUBBLICO SAREBBE FERROVIE (CHE ENTREREBBE, MA SOLO SUCCESSIVAMENTE, CON IL 10%)

DAGONEWS

CARSTEN SPOHR - CEO LUFTHANSA

Come mai Carsten Spohr, ceo di Lufthansa, ha rilasciato un'intervista al quotidiano tedesco “Die Zeit”, in uscita domani, dove anticipa, in esclusiva, i piani su Ita?

Pare che i crucchi abbiano trovato un accordo con il Mef per la cessione dell’ex Alitalia: il preludio all'ingresso in Ita per i tedeschi sarebbe l’addio ad Air Dolomiti.

L’idea della compagnia tedesca è creare un hub commerciale a Milano e uno turistico a Roma.

ita airways 9

Come socio, Lufthansa avrebbe Ferrovie dello Stato, che però, per motivi finanziari, non entrerebbe immediatamente nel capitale ma disporrebbe per una call futura sul 10% delle azioni.

Carsten Spohr (ad Lufthansa) con Joerg Eberhart (Air Dolomiti) CARSTEN SPOHR - CEO LUFTHANSA Carsten Spohr CEO LUFTHANSA CARSTEN SPOHR - CEO LUFTHANSA 1

ita airways 8 ita airways 7

ita airways 6 ita airways