COME MAI JEFF BEZOS HA VENDUTO IL 3% DELLE SUE AZIONI DI AMAZON APPENA PRIMA DEL CROLLO DEI MERCATI? – CON QUESTA MOSSA HA EVITATO DI PERDERE ALMENO 317 MILIONI DI DOLLARI. MA NON È L’UNICO AD AVER ‘PREVISTO’ L’ANDAZZO. LARRY FINK (BLACROCK) HA VENDUTO 25 MILIONI DI AZIONI PROPRIE IL 14 FEBBRAIO – SONO 150 I TOP MANAGER CHE SI SONO LIBERATI DI ALMENO UN MILIONE A TESTA…

Giuliana Ferraino per www.corriere.it

In Borsa l’importanza del momento giusto — quando è tempo di comprare o di vendere azioni — è fondamentale, insieme alla regola che è meglio sacrificare un po’ di guadagni ora per non rischiare dopo di perdere molto di più. Un principio osservato anche dal numero uno di Amazon, Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo, che in queste settimane di estrema volatilità ha dimostrato uno tempismo straordinario sui mercati.

Nella prima settimana, poco prima che Wall Street raggiungesse il massimo storico, Bezos ha venduto azioni della società da lui fondata, per 3,4 miliardi di dollari, pari a circa il 3% della sua partecipazione. Questa mossa gli ha permesso di evitare perdite, sulla carta, intorno a 317 milioni di dollari, se avesse mantenuto quelle azioni fino al 20 marzo, a causa della correzione dei mercati in piena emergenza Covid-19. Ma non è stato l’unico top manager ad anticipare la caduta dei mercati.

Larry Fink, presidente, Ceo e co-fondatore di BlackRock, la maggior società del risparmio gestito del mondo, ha venduto azioni proprie pari a 25 milioni di dollari il 14 febbraio, scongiurando una perdita potenziale di 9,3 milioni. Lance Uggla, ceo di IHS Markit, società di dati e analitica, il 19 febbraio ha venduto azioni dela sua azienda per 47 miliardi di dollari; se le avesse conservate avrebbe avuto una perdita di 19,2 milioni. Marc Rowan, co-fondatore e direttore di Apollo Global Management, tra febbraio e inizio marzo ha venduto 99 milioni di dollari di azioni, scansando perdite potenziali per circa 40 milioni.

Sono oltre 150 i top manager che hanno venduto, tra l’inizio di febbraio e il 20 marzo, azioni delle proprie società quotata in Borsa, per almeno un milione a testa e un valore complessivo di circa 9,2 miliardi di dollari, scongiurando in questo modo perdite per 1,9 miliardi totali, calcola un’inchiesta del Wall Street Journal, che ha analizzato più di 4 mila comunicazioni inviate nel periodo in esame alla Sec, l’autorità di controllo dei mercati americani.

Al momento, non c’è nessuna indicazione o sospetto che i manager abbiano vendute le azioni grazie all’accesso a informazioni privilegiate, precisa il quotidiano finanziario. Anzi, molti top manager sono soliti vendere un pacchetto di azioni in questo periodo dell’anno per ragioni fiscali o per altri motivi. Ad esempio, anche l’anno scorso, a febbraio, Fink ha venduto 18 milioni di dollari di azioni BlackRock, sostiene un portavoce del gruppo Usa. Vendite che rappresentano circa il 5% della sua partecipazione.

E Jeff Bezos, nella prima settimana di febbraio ha venduto quasi lo stesso ammontare di azioni, cedute nel corso degli ultimi 12 mesi, emerge dalle informazioni inviate alla Sec. Ma la somma totale delle azioni vendute dai manager tra febbraio e il 20 marzo di quest’anno è salita del 30% rispetto agli ultimi due anni, in base ai documenti al regolatore e ai dati di S&P Global Market Intelligence

