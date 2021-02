17 feb 2021 09:00

COME SARÀ IL NUOVO IPHONE 13? SEMPRE ''ACCESO'' – ARRIVERÀ TRA 8-9 MESI: AVRANNO UN DISPLAY ALWAYS-ON, COME GLI APPLE WATCH, IL RETRO OPACO E UNA FOTOCAMERA CON OBIETTIVO GRANDANGOLARE MIGLIORATO – TUTTI DANNO PER CERTO IL RITORNO DEL TOUCH-ID, VISTO CHE IL RICONOSCIMENTO FACCIALE CON LE MASCHERINE NON FUNZIONA, E NON CI SARANNO PORTE, NÉ USB NÉ LIGHTING…. – VIDEO