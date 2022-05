11 mag 2022 19:23

COME SGOMMARE VIA DALLA GUERRA - PIRELLI HA GIOCATO D'ANTICIPO E HA RIVISTO LE SUE ATTIVITÀ IN RUSSIA. E COSÌ IL CONFLITTO NON PESA SULL'UTILE: NEL PAESE CHE HA INVASO L'UCRAINA (CHE SUL FATTURATO TOTALE PESA COMUNQUE PER IL 3 PER CENTO) IL GRUPPO HA SOSPESO GLI INVESTIMENTI, CHE SARANNO DIROTTATI SU MESSICO E ROMANIA, CON ECCEZIONE DI QUELLI DESTINATI ALLA SICUREZZA…