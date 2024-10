26 ott 2024 08:36

COME SI DICE “PATRIMONIALE” IN FRANCESE? – IL PARLAMENTO DI PARIGI HA DATO UN PRIMO OK ALLA TASSA SUL PATRIMONIO DEI MILIARDARI VOLUTA DAL NEOPREMIER MICHEL BARNIER – L’EMENDAMENTO ALLA LEGGE DI BILANCIO, APPROVATO GRAZIE AI VOTI DELLA SINISTRA, PREVEDE UN’IMPOSTA DEL 2% SULLA FRAZIONE DEL PATRIMONIO SUPERIORE A 1 MILIARDO DI EURO – SI STIMA UN RITORNO PER LE CASSE PUBBLICHE DI 2 MILIARDI – TRA I COLPITI DALLA NUOVA TASSAZIONE CI SONO BERNARD ARNAULT, FRANÇOISE BETTENCOURT MEYERS E…