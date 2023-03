14 mar 2023 08:45

COME SI E’ ARRIVATI AL CRAC DI SILICON VALLEY BANK? - SVM ERA LA BANCA DELLE STARTUP CHE VI AVEVANO DEPOSITATO OLTRE 170 MILIARDI DI DOLLARI. NEGLI ULTIMI MESI QUESTE AZIENDE SONO ENTRATE IN DIFFICOLTÀ E HANNO INIZIATO A RITIRARE SOLDI DAI LORO CONTI CORRENTI. DINANZI A UN NUMERO CRESCENTE DI PRELIEVI, SVB HA DOVUTO ATTINGERE ALLA LIQUIDITÀ INVESTITA IN TITOLI A LUNGA SCADENZA EMESSI DAL GOVERNO AMERICANO O DA ALTRI DEBITORI AFFIDABILI. PROBLEMA: IL RIALZO DEI TASSI D'INTERESSE HA FATTO PERDERE VALORE A QUEI BOND - LA NECESSITÀ DI VENDERLI SUBITO PER SODDISFARE LE RICHIESTE DI PRELIEVO HA APERTO UNA VORAGINE DA 1,8 MILIARDI NEI BILANCI…