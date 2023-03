25 mar 2023 12:36

COME È UMANO LEI! – LA MOSSA PARACULA DI LAXMAN NARASIMHAN, NUOVO CEO DELLA CATENA DI CAFFETTERIE “STARBUCKS” - PER MEZZA GIORNATA AL MESE SI ALZERÀ DALLA SCRIVANIA E INDOSSERÀ IL GREMBIULINO VERDE PER SERVIRE I CAFFÈ AI CLIENTI: “CI SONO COSE CHE VANNO VISTE IN PRIMA PERSONA” - L'ULTIMA SUA “APPARIZIONE” A CHICAGO, DOVE È SPUNTATO PER PRENDERE LE ORDINAZIONI...