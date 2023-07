LE COMPAGNIE AEREE TROVANO SEMPRE UNA SCUSA PER SPOLPARE I PASSEGGERI – I BIGLIETTI SONO PIÙ CARI (+40% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO) NONOSTANTE IL PREZZO DEL CARBURANTE SIA DIMINUITO DEL 22% - LE COMPAGNIE SOSTENGONO CHE I RINCARI SIANO DOVUTI AL CARBURANTE ACQUISTATO LO SCORSO ANNO A UN PREZZO MAGGIORATO, MA IL GOVERNO VUOLE VEDERCI CHIARO E LE CONVOCA - L’ANTITRUST POTREBBE INTERVENIRE MULTANDO LE COMPAGNIE CHE SPECULANO SUI VACANZIERI...

Estratto dell’articolo di Paolo Russo per "la Stampa"

biglietti aerei 2

Il costo del carburante scende, i prezzi degli aerei in piena stagione di vacanze prendono invece il volo con aumenti fino al 50%, così il governo convoca le compagnie aeree per chiedere lumi sulle tariffe che Mister Prezzi, Benedetto Mineo, ha definito ieri «anomale».

Una moral suasion alla quale potrebbero però far seguito interventi più drastici ai quali starebbe già pensando Palazzo Chigi e che vanno dalle multe dell'Antitrust nel caso si evidenziassero fenomeni speculativi a un intervento legislativo vero e proprio, teso direttamente a calmierare i prezzi o ad aumentare l'Iva a carico delle compagnie di volo. Impedendo ovviamente a queste di rifarsi poi sugli utenti.

biglietti aerei

Ieri alla luce dei dati Istat cha hanno fatto registrare a maggio aumenti dei biglietti aerei su base annua del 40%, a fronte di un calo del prezzo dei carburanti del 22%, il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha chiesto alle principali compagnie «spiegazioni precise sulle dinamiche dei prezzi e in particolare su determinate tratte che hanno visto una variazione anomala, che dovranno essere fornite entro 10 giorni», informa una nota del ministero delle Imprese.

Giovedì 20 luglio è stato convocato il «tavolo di allerta», che servirà a confrontare i dati forniti dalle compagnie con quelli già disponibili. E quel giorno sarà presente anche l'Antitrust a fare un po' da spauracchio per le magnifiche sette convocate ieri da Mister prezzi: Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizz Air. Un intervento sembrato comunque tardivo alle associazioni dei consumatori. […]

AEREO ATTERRA ALL AEROPORTO DI SKIATHOS

In media, considerando sia i voli nazionali che quelli per l'estero, le tariffe sono salite del 47,5%, ma a giugno l'aumento è stato ancora più alto: più 52% mentre i dati preliminari di luglio lasciano prevedere un incrementi del 50%, al quale potrebbe far seguito un più 50,4% ad agosto e un più 39% a settembre. Tariffe che non tengono conto dei servizi accessori, come l'imbarco prioritario, la scelta del posto o il bagaglio in stiva. […]

aeroporto

Le compagnie aeree spiegano i rincari con il fatto che si starebbe utilizzando il carburante acquistato l'anno passato, quando i prezzi erano raddoppiati rispetto al 2021, mentre in parte gli aumenti si giustificherebbero con l'inflazione, la rinegoziazione del contratto di lavoro del personale e un'offerta di posti ancora inferiore dal 6,3% rispetto all'era pre-Covid, mentre a esplodere è la domanda, che le aviolinee trasformano poi in maggiorazione delle tariffe nelle tratte e nelle fasce temporali dove la richiesta è più forte. […]