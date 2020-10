MOLLARE PESI PER PUNTARE AL ''SOLE'' - ELKANN VUOLE CEDERE ALCUNE TESTATE LOCALI DEL GRUPPO GEDI PER ACQUISIRE ANCHE IL GIORNALE DI CONFINDUSTRIA: LA LEGGE IMPONE UN MASSIMO DEL 20% DELLE COPIE VENDUTE PER UN SINGOLO EDITORE, NON PUO' TENERE TUTTO. QUALI CEDERA'? DI SICURO NON QUELLI ''BUONI'' DEL NORD EST, COME IL ''MESSAGGERO VENETO'' E ''PICCOLO''. INVECE IL ''TIRRENO'' ERA STATO OFFERTO A RIFFESER MA…