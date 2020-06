CONTANTI SALUTI – LA PAURA DEL VIRUS NEGLI USA HA FATTO CALARE L’USO DEL BANCOMAT DEL 60%. LE GRANDI BANCHE AMERICANE COME CITIGROUP E CHASE NON SI ARRENDONO E STANNO CERCANDO DI FAR SOPRAVVIVERE GLI SPORTELLI ATM, GIÀ MESSI A DURA PROVA DA CARTE CONTACTLESS E PAGAMENTI CON LO SMARTPHONE. E, IN QUESTI GIORNI, DAI MANIFESTANTI CHE STANNO DISTRUGGENDO LE CITTÀ…

Anna Lombardi per “la Repubblica – Affari e Finanza”

Era il 2009 quando Paul Volcker, l' economista alla guida della Federal Reserve fra 1979 e 1987, che seppe abbattere, a colpi di scelte impopolari, l' inflazione americana prima servendo Jimmy Carter e poi Ronald Reagan, definì il bancomat: «L' ultima grande innovazione bancaria capace di avere un impatto sulla società».

Morto lo scorso dicembre a 92 anni, chissà cosa avrebbe pensato quell' uomo simbolo d' austerity, dell' impatto sul sistema bancario di un virus globale come il Covid 19. Capace in pochi mesi di dare una spallata all' uso del denaro contante. E pure a quel marchingegno sputa soldi, il bancomat, appunto, che da decenni ci permette di girare con le tasche vuote senza però mai ritrovarci senza contante. Altri tempi.

Racconta il Wall Street Journal, che ad aprile, il mese in cui negli Stati Uniti il coronavirus ha fatto sentire i suoi effetti in maniera più devastante, l' uso delle Atm, - Automatic Teller Machines, sì, le casse automatiche, insomma - è calato addirittura del 60 per cento. Con gli utenti, terrorizzati all' idea di toccare i tasti e le banconote su cui poteva potenzialmente annidarsi il virus, sempre più orientati all' uso di carte di credito. Uno spostamento definitivo che segnerà la fine del contante? Da settimane, se lo chiedono in tanti.

Ma grandi banche come Citigroup e Chase non si arrendono. E con l' aiuto di Atmia, la ATM Industry Association, consorzio dei costruttori e gestori dei bancomat, provano a reimmaginare le casse automatiche, cercando di capire se la loro sopravvivenza è possibile. E come possono cambiare.

Nuove ipotesi tecnologiche sono già allo studio. La necessità è mettere insieme fattori apparentemente contrastanti: la voglia degli utenti di usare sempre più i sistemi contactless, pagamenti a distanza. Insieme al bisogno di avere sempre qualche banconota nel portafogli. L' idea è dunque di affidarsi alle app: con una tecnologia simile a quella per sbloccare le auto del carsharing. In futuro, dunque, potremmo ritrovarci a mandare un sms al bancomat più vicino, farci riconoscere attraverso un barcode, per poi intascare precipitosamente il denaro: da una finestra aperta 10 secondi appena. «L' ultima grande innovazione bancaria capace di avere un impatto sulla società»: e chissà se riusciremo a salvarla.

