LA MOSSA DEL DRAGONE PER NON LASCIARSI SFUGGIRE L’ITALIA – A PECHINO HANNO CAPITO CHE GIORGIA MELONI È PRONTA A USCIRE DALLA VIA DELLA SETA, IN SEGUITO AL PRESSING DEGLI STATI UNITI. COSÌ TENTANO IL RILANCIO PER CONVINCERE ROMA A RIMANERE NEL PROGETTO. NEGLI ULTIMI MESI LA CINA HA FATTO DECOLLARE IL VOLUME DEGLI SCAMBI COMMERCIALI: SOLO A FEBBRAIO SI SONO REGISTRATE ESPORTAZIONI DALL’ITALIA PER 3 MILIARDI DI EURO, CON UN’IMPENNATA DEL 131% RISPETTO ALLO SCORSO ANNO…