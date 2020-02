IL CORONAVIRUS FA TREMARE LE AZIENDE ITALIANE: PUÒ INSIDIARE UN BUSINESS DA OLTRE 44 MILIARDI DI EURO L’ANNO - UNIMPRESA FA DUE CONTI E SOMMA I 13 MILIARDI DI ESPORTAZIONI E I 31 MILIARDI DI IMPORTAZIONI - GLI SCAMBI COMMERCIALI TRA ITALIA E CINA POSSONO SUBIRE ENORMI RIPERCUSSIONI SE LA “PESTE” NON VIENE ARRESTATA AL PIÙ PRESTO...

coronavirus

(AGI) - Ammonta a oltre 44 miliardi di euro l'anno il giro di affari tra l'Italia e la Cina. E' su questa cifra, la somma di 13 miliardi di esportazioni e di quasi 31 miliardi di importazioni, che puo' avere conseguenze negative l'eventuale prolungamento o peggioramento dell'espansione del cosiddetto Coronavirus. Si tratta di un dato in crescita significativa negli ultimi anni (oltre 5 miliardi in piu' dal 2016 al 2018) che va tenuto in altissima considerazione nella gestione dell'emergenza mondiale del virus cinese: macchinari, alimentari e abbigliamento i settori piu' significativi. Lo sottolinea il Centro studi di Unimpresa.

coronavirus napoli

"La salute delle persone, in tutto il Mondo, e' al centro dei nostri pensieri. Non vogliamo, oggi, lanciare allarmi, ma invitare le autorita' e le istituzioni, sia italiane sia estere, a occuparsi di questa complessa situazione con prudenza e con la massima attenzione, sapendo che l'emergenza sanitaria puo' avere effetti collaterali per le principali economie mondiali. In particolare, le micro, piccole e medie imprese italiane, sia direttamente sia come indotto, traggono profitti importanti dal business con la Cina e cio' non va sottovalutato" commenta il presidente di Unimpresa, Giovanna Ferrara.

coronavirus

Nel 2018, secondo i dati delle camere di commercio rielaborati dal Centro studi di Unimpresa, il totale degli scambi commerciali Italia-Cina si e' attestato a 44,1 miliardi: su tratta di 13,1 miliardi di esportazioni e di 30,8 miliardi di esportazioni. Il valore e' in crescita di 5,6 miliardi (+14,6%) rispetto ai 38,4 miliardi del 2016, quando le importazioni arrivarono a 27,2 miliardi e le esportazioni a 11,1 miliardi. Nei primi nove mesi del 2019, le importazioni sono arrivate a 24,2 miliardi e le esportazioni a 9,4 miliardi per un totale di scambi pari a 33,6 miliardi.

coronavirus