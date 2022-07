COSA C’E’ DIETRO L’ACCORDO TRA CAIRO E BLACKSTONE - LO STABILE ERA STATO CEDUTO DA RCS PER 120 MILIONI A BLACKSTONE, MOLTO SOTTOCOSTO. TANT’È CHE LE ASSICURAZIONI, ANNI DOPO, NE OFFRIRONO 240 PER L’ACQUISTO - CAIRO EVOCO' UNA VENDITA PER “USURA” E INIZIÒ LA CAUSA - ORA URBANETTO RIACQUISTA UNA PARTE, CHE CORRISPONDE CIRCA A UN QUARTO O POCO PIÙ DELL’INTERO ISOLATO VENDUTO ALLORA DA RCS A BLACKSTONE. QUESTA PARTE FU ALLORA VALUTATA CIRCA 30 MILIONI, E VIENE OGGI RIACQUISTATA A 60 MILIONI - A COSA CORRISPONDE QUESTO QUARTO? PROBABILMENTE ALLA PARTE STORICA, CHE HA IL “VINCOLO D’USO” DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA, DOVE, ANCORA OGGI, STA IL “CORRIERE” PAGANDO 10 MILIONI DI AFFITTO ALL’ANNO A BLACKSTONE

Dagoreport

urbano cairo 3

PREMESSA: Lo stabile era stato ceduto da Rcs per 120 milioni a Blackstone, molto sottocosto. Tant’è che le assicurazioni, anni dopo, ne offrirono 240 per l’acquisto. A quel punto Cairo intervenne perché per lui questa era la prova provata che c’era stata da parte di Rcs una vendita per “usura” a Blackstone. E iniziò la causa.

STATO DI FATTO: Cairo (che sostanzialmente stava andando perdendo la causa da 600 milioni senza aver fatto accantonamenti) ha trovato un accordo.

blackstone

ACCORDO: Cairo riacquista una parte, che corrisponde circa a un quarto o poco più dell’intero isolato venduto allora da Rcs a Blackstone. Questa parte fu allora valutata circa 30 milioni, e viene oggi riacquistata al prezzo di 60 milioni, ovvero il doppio (proprio come al doppio le assicurazioni stavano acquistando l’intero stabile da Blackstone quando Cairo intervenne). Inoltre, Cairo paga 10 milioni per la causa (avvocati ecc.).

sede del corriere della sera in via solferino a milano 1

A cosa corrisponde questo quarto valutato 30 milioni e ora riacquistato a 60? Probabilmente – non si conoscono esattissimamente i confini - alla parte storica dell’isolato dove, ancora oggi, sta il “Corriere della Sera” pagando circa 10 milioni di affitto all’anno a Blackstone (un prezzo scandaloso), mentre nella restante parte dell’isolato allora venduto da Rcs oggi sono in affitto da Blackstone una banca, Loro Piana e altri… (che, ovviamente rimarranno).

urbano cairo 5

Perché questa parte storica dove c’è il “Corriere” costa, in fondo, un po’ meno percentualmente del resto dell’isolato (questa parte, infatti, è un po’ più di un quarto ed è la più bella)? Semplice. Anni addietro, dopo l’intervento di restauro di Vittorio Gregotti, si riuscì ad ottenere per questa parte il “vincolo d’uso” da parte della soprintendenza, per cui questa parte dell’isolato fu vincolata come parte storica dove stava il “Corriere della Sera”. Per cui, per sbatterlo fuori, dovrebbe sostanzialmente entrare un altro giornale (per questo Blackstone e Rcs si accordarono da subito per lasciare lì il “Corriere” in affitto) o si dovrebbe superare una controversia con la soprintendenza.

sede del corriere della sera in via solferino a milano 3

Insomma, Cairo paga cara la sua considerazione avventata, ma il “Corriere” come “istituzione” giornalisti ecc. in fondo ci guadagna, perché ritorna proprietario, e non affittuario, della propria sede storica