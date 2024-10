COSE MAI VISTE: IL MEF SMENTISCE IL MINISTRO DELL’ECONOMIA – DA VIA XX SETTEMBRE PRECISANO CHE “NON È ALLO STUDIO NESSUNA NUOVA TASSAZIONE PER GLI INDIVIDUI”, COME INVECE AVEVA DETTO CHIARAMENTE GIORGETTI (CHE HA PARLATO DI “SACRIFICI PER TUTTI, UNO SFORZO CHE L'INTERO PAESE DEVE SOSTENERE OVVERO INDIVIDUI, MA ANCHE SOCIETÀ PICCOLE, MEDIE E GRANDI”) – “SI CHIEDERÀ UNO SFORZO ALLE IMPRESE PIÙ GRANDI CHE OPERANO IN DETERMINATI SETTORI IN CUI L’UTILE HA BENEFICIATO DI CONDIZIONI FAVOREVOLI ESTERNE” (LE BANCHE)

ARTICOLI CORRELATI

Fonti Mef, sforzo da grandi imprese, no a nuove tasse

GIANCARLO GIORGETTI AL MEETING DI RIMINI

(ANSA) - Sulle entrate per la prossima manovra economica "si chiederà uno sforzo alle imprese più grandi che operano in determinati settori in cui l'utile ha beneficiato in qualche modo di condizioni favorevoli esterne affinché contribuiscano con modalità sulle quali è in corso un confronto". Ma in ogni caso "non è allo studio - si chiarisce - nessuna nuova tassazione per gli individui mentre le aziende più piccole sono già interessate al Concordato biennale preventivo".

E' quanto chiariscono Fonti Mef in relazione all'intervista rilasciata oggi dal ministro Giorgetti a Bloomberg. "Altre eventuali interpretazioni delle parole del ministro Giorgetti sono da considerarsi forzature". Per la prossima manovra economica - viene spiegato ancora - la linea guida sarà l'articolo 53 della Costituzione, in base al quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva

tajani giorgetti FALSO VIDEO DI GIANCARLO GIORGETTI SUI SOCIAL