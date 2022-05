23 mag 2022 11:24

IL COVID NON E' STATO DEMOCRATICO: HA IMMISERITO I POVERI E HA ARRICCHITTO I PAPERONI - LA ONG OXFAM CERTIFICA COME LA PANDEMIA ABBIA ACUITO LE DISEGUAGLIANZE: L'1% PIÙ RICCO DEL PIANETA LO È DIVENTATO ANCORA DI PIÙ, CON 573 NUOVI MILIARDARI - I SETTORI CHE HANNO GENERATO I MAGGIORI RITORNI PER TOP MANAGER E AZIONISTI SONO ENERGIA, FARMACEUTICA (OVVIAMENTE) E ALIMENTARI…