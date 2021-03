IL COVID TI FA RICCO - INDOVINATE CHI SI È ACCAPARRATO IL SUPER ATTICO MILANESE CHE ERA DI GUCCI? TALE RISHAL SHAH, MAGNATE INDIANO CHE HA FATTO I SOLDI (GUARDA UN PO') CON I FARMACI, E CHE HA COME CLIENTI PURE ASTRAZENECA, SANOFI E NOVARTIS - IL MEGA APPARTAMENTO A SAN BABILA È DI 1.800 METRI QUADRI, CON GIARDINO PENSILE, PISCINA E 37 VETRATE TRA IL NONO E IL DECIMO PIANO - QUI SONO PASSATI NABABBI, OLIGARCHI E RICCONI VARI, TRA CUI IL FIGLIO DI GHEDDAFI E LA FAMIGLIA BERLUSCONI. IL PREZZO? SI PARLA DI 20 MILIONI...

Maurizio Giannattasio per il "Corriere della Sera"

la super casa di milanp

Si favoleggia che negli anni in quei locali siano passati fior di personaggi e di nababbi, oligarchi russi, milionari svizzeri, uno dei figli di Gheddafi, la stessa famiglia Berlusconi. Tutti interessati al possibile acquisto del superattico in San Babila dove hanno vissuto per lunghi anni Maurizio Gucci e sua moglie Patrizia Reggiani prima di trasferirsi in via Palestro: 1.800 metri quadrati tra il nono e il decimo piano con 37 vetrate a cui si è aggiunto l'undicesimo piano con il lastrico solare trasformato in un giardino pensile con pergolato, piscina panoramica e torretta da cui si domina tutta la città.

maurizio gucci

Si favoleggia pure che sia una delle abitazioni più care della città, ma è anche vero che classifiche del genere lasciano il tempo che trovano perché le transazioni nel settore delle case di lusso sono coperte dal più assoluto riserbo.

In passato si è parlato di una cifra che variava dai 20 ai 30 milioni di euro. Al prezzo però si sono aggiunte anche una serie di grane legali e così l'abitazione dei sogni è rimasta sul mercato per oltre un decennio e poi sottoposta a esecuzione immobiliare per tre lunghissimi anni.

MAURIZIO GUCCI E PATRIZIA REGGIANI

Solo a poche settimane dalla fissazione della messa all'asta da parte del giudice è arrivato il compratore. Niente russi, neanche svizzeri. Il magnate in questione, come si evince dagli atti del Tribunale, è l'indiano Rishal Shah, fondatore e proprietario della società Jekson Vision, una multinazionale con sede in India, Usa, Russia, Inghilterra, Germania e Malta, specializzata nel controllo e nell'ispezione delle varie fasi di confezionamento e tracciabilità dei farmaci.

Tra i tanti clienti di Jekson Vision, ci sono anche AstraZeneca e altre aziende farmaceutiche pronte a produrre il vaccino anti Covid come la francese Sanofi o l'elvetica Novartis.

il magnate dei farmaci rishal shah

«L'acquirente - spiega l'avvocato Giuseppe La Scala che assieme alle colleghe Nadia Rolandi e Valeria Bano ha seguito e sbrogliato l'intricata vicenda giudiziaria dell'immobile - si è presentato da solo senza neanche l'intermediazione di un agente immobiliare. Ha saputo della casa grazie al tam tam delle sue amicizie e ha fatto l'offerta per quella che diventerà la sua abitazione». Tutto fa pensare che l'imprenditore abbia intenzione di aprire una sede della sua azienda proprio in Lombardia.

la casa che fu di gucci

Anche in questo caso il segreto sulla cifra esatta è invalicabile. Si parla di una ventina di milioni di euro. Nei giorni scorsi è stato firmato e registrato il contratto preliminare. Per adesso riguarda l'acquisto del nono piano, con l'accordo di procedere alla cessione del decimo e dell'undicesimo non appena si saranno concluse le verifiche edilizie e catastali necessarie per chiudere la partita legale.

foto del super attico di gucci

Perché la vicenda del superattico di San Babila è lunga e complessa. Circa 15 anni fa la società immobiliare - già di proprietà negli anni 60 dei conti Agusta e della famiglia Riva - venne rilevata da un ricco imprenditore edile piemontese che accorpò ai locali (sede anche della Coca Cola in Italia) l'appartamento limitrofo - già appartenuto a Maurizio Gucci - e ristrutturò tutta l'unità immobiliare. I guai cominciarono poco dopo, con il pignoramento degli appartamenti per il mancato pagamento delle spese condominiali e di una linea di mutuo. Alla fine ci sono voluti 15 anni per riuscire a venderlo.

