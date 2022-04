CRAUTI AMARI IN BORSA - LA NOMINA DI CLAUDIA PARZANI ALLA PRESIDENZA DI PIAZZA AFFARI NON È PIACIUTA AI TEDESCHI: LA FIDANZATA DELL’EX AD DI UNICREDIT, JEAN PIERRE MUSTIER, È FINITA NEL MIRINO DEL QUOTIDIANO FINANZIARIO “BOERSEN ZEITUNG”, CHE HA DENUNCIATO IL SUO POTENZIALE CONFLITTO DI INTERESSI. IL MOTIVO? IL SUO RUOLO (CAPO SVILUPPO BUSINESS) NELLO STUDIO LEGALE LINKLATERS, DOVE SERVE PRINCIPALMENTE CLIENTI QUOTATI. MA A BERLINO HANNO IL DENTE AVVELENATO DOPO CHE L’ITALIA HA CEDUTO PIAZZA AFFARI A EURONEXT E NON ALLA BORSA TEDESCA

Alessandro Da Rold per “La Verità”

Un nuovo grattacapo per Cassa depositi e prestiti e per il ministro dell'Economia, Daniele Franco? È passata quasi inosservata nei giorni scorsi la nomina di Claudia Parzani alla presidenza di Borsa italiana. All'estero però se ne sono accorti. Il quotidiano finanziario tedesco Boersen Zeitung ha denunciato martedì scorso il potenziale conflitto di interessi del nuovo presidente.

Parzani, infatti, è a capo dello sviluppo business di Linklaters, studio legale che segue da anni diverse società quotate a piazza Affari. Cinquantenne, tre figlie, separata, è fidanzata con l'ex amministratore delegato di Unicredit, Jean Paul Mustier. In un'intervista sul Corriere della Sera viene definita «una donna di potere».

Dal punto di vista tecnico per la sua nomina alla presidenza di Borsa non ci sono problemi: nel caso sarebbe stata bloccata da Consob e Banca d'Italia. Ma c'è un tema di opportunità. Se un presidente si trovasse a essere troppo legato alla necessità di fare business su spinta della società di cui è partner rischierebbe potenziali conflitti.

Se l'Italia fosse un Paese più attento a certe dinamiche, il tema si dovrebbe porre a livello di governo e di Copasir. Ma l'Italia è il Paese in cui l'ex ministro (ora sindaco di Roma) Roberto Gualtieri proprio al Copasir fece scena muta nello spiegare le ragioni della scelta di Euronext rispetto alle più solide borse Tedesca e Svizzera.

A decidere la nomina di Parzani è stato il nuovo consiglio di amministrazione di Borsa, nominato dopo l'acquisizione da parte del gruppo franco olandese. Esce di scena Andrea Sironi, le cui dimissioni saranno effettive dal 27 aprile quando si riunirà l'assemblea per l'approvazione del bilancio.

Sironi è stato sostituito velocemente e c'è da immaginare che non sia stata realizzata una selezione coinvolgendo cacciatori di teste o con i tradizionali processi con il quali il Mef e Cdp selezionano i vertici delle società pubbliche. Così, per dare continuità alla governance, si è scelto di nominare appunto il vicepresidente Claudia Parzani.

Linklaters è uno degli studi legali più noti a livello internazionale, con sedi in tutto il mondo. È considerato tra i più importanti in Inghilterra ed è presente in Italia sin dal 2004. A Milano in via Fatebenefratelli lo studio vanta più di 120 avvocati. Seguono molte società quotate. A novembre dello scorso anno proprio Linklaters ha seguito la quotazione di Ariston holding su Euronext Milano ma la lista di operazioni seguite è davvero lunga.

Del resto lo studio legale del neo presidente di Borsa è tra i più attivi a Piazza Affari, insieme con Bonelli Erede, Gianni Origoni, Dla Piper e Latham & Watkins.

Non è un caso che l'articolo di Boersen Zeitung, insista sul fatto che «alcuni osservatori» vedano potenziali conflitti di interesse tra il ruolo di Parzani in Linklaters, «dove serve principalmente clienti quotati e grandi aziende, e la sua nuova posizione come presidente di Borsa».

Per il quotidiano tedesco c'è chi sostiene «che Parzani non sia sufficientemente indipendente per esercitare la sua nuova posizione. In generale, l'acquisizione di Borsa italiana da parte di Euronext continua ad essere accolta con grandi critiche, soprattutto nella piazza finanziaria di Milano.

Si teme che la piazza finanziaria, che aveva molta più libertà sotto l'ex proprietario London stock exchange, perderebbe gran parte della sua importanza nei prossimi anni». A quanto pare Mustier è stato un grande sponsor dell'operazione sotto la regia dell'ambasciatore francese a Roma, Christian Masset. Diventa sempre più chiara la mappa sulla quale i francesi hanno costruito l'acquisizione.

Il deputato Giulio Centemero ha presentato un'interrogazione parlamentare su Borsa, dove si evidenzia come «il riassetto a livello di governance [] potrebbe in futuro determinare una minore autonomia decisionale e operativa proprio per il mercato azionario italiano».

