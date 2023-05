IL CATALOGO MUSICALE DEI QUEEN POTREBBE ESSERE VENDUTO PER OLTRE UN MILIARDO DI DOLLARI - PARE CHE LA “UNIVERSAL MUSIC GROUP” SIA PRONTA A PAGARE QUESTA CIFRA ALLA “DISNEY MUSIC” PER RILEVARE I DIRITTI DELLA DISCOGRAFIA DELLA BAND BRITANNICA – SE LA CIFRA VENISSE CONFERMATA, SI TRATTEREBBE DELLA SOMMA PIÙ ALTA SBORSATA PER UN CATALOGO MUSICALE, RECORD PER ORA DETENUTO DA BRUCE SPRINGSTEEN (500 MILIONI DI DOLLARI)